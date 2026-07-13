In Pakistan werden Morde an Frauen kaum verfolgt

Ein Mord, der für viel Aufsehen gesorgt hat, war jener an der Influencerin Qandeel Baloch am 15. Juli 2016. Ihr Bruder hatte gestanden, Baloch aus Wut wegen angeblich unzüchtiger Videos ermordet zu haben. Ein Gericht hob seine Verurteilung später auf, nachdem die Eltern den Sohn unter einer umstrittenen Klausel begnadigt hatten. Diese Klausel besteht seit 1990 und erlaubt Angehörigen eines Opfers, Täter zu begnadigen. In manchen Fällen können sogar die direkten Angehörigen der mutmaßlichen Täter diesen vergeben.