Verliebter Ex-Polizist kam mit blauem Auge davon

„Schon unheimlich“

Auch der Staatsanwalt ließ sich davon überzeugen: „Das ist aus zwei Gründen möglich – der Angeklagte hat den Dienst bei der Polizei quittiert, und seine Schuld wiegt nicht besonders schwer, weil er die abgefragten Daten wohl auch von der Zeugin erfahren hätte können“, so der Ankläger. Die Zeuginnen, also die beiden Festival-Besucherinnen wurden insofern nicht mehr angehört. „Ich habe davon erst gar nichts gewusst, aber es war schon unheimlich“, so die 40-Jährige – mit der Diversion waren dennoch beide einverstanden.