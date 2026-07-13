Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gericht entschied:

Marius darf mit einer Fußfessel aus dem Gefängnis

Royals
13.07.2026 13:32
Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft, darf aber vorläufig mit einer Fußfessel auf Schloss Skaugum ...
Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft, darf aber vorläufig mit einer Fußfessel auf Schloss Skaugum bleiben.(Bild: APA-Images / dana press / dana)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Fußfessel statt U-Haft für Marius Borg Høiby: Am Montag entschied das Gericht in Oslo, die Untersuchungshaft des ältesten Sohns von Kronprinzessin Mette-Marit für vier weitere Wochen fortzusetzen. Gleichzeitig gab es für den 29-Jährigen auch eine gute Nachricht: Er muss dies nicht mehr im Gefängnis tun.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie das Gericht bekannt gab, darf Marius die kommenden vier Wochen mit Fußfessel auf Schloss Skaugum, Wohnsitz von Mette-Marit und Kronprinz Haakon, verbringen darf. Ob der Sohn der Kronprinzessin allerdings schon im Laufe des Tages das Gefängnis verlassen darf, ist bislang nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft plant Berufung
Denn noch bis Dienstagmittag darf die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Gerichts einlegen. Wie norwegische Medien berichteten, plane diese dies auch zu tun.

Erst Mitte Juni gab der norwegische Palast bekannt, dass Mette-Marit eine neue Lunge bekommen ...
Erst Mitte Juni gab der norwegische Palast bekannt, dass Mette-Marit eine neue Lunge bekommen hat. Jetzt darf ihr Sohn Marius mit einer Fußfessel zu ihr nach Skaugum.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)

Marius hingegen akzeptierte das Urteil des Gerichts. Schon in der Vergangenheit hatte Høiby mehrere Anträge auf Freilassung aus der U-Haft gestellt – und auch die Gesundheit seiner Mama Mette-Marit als Grund für diese Bitte angegeben.

Mette-Marit erholt sich von Lungen-OP
Die 52-Jährige erholt sich derzeit von einer Lungentransplantation und zeigte sich Anfang letzter Woche zum ersten Mal nach der schweren OP wieder auf einem Instagram-Foto, das auf Skaugum aufgenommen worden war. 

Lesen Sie auch:
Mit diesem Schnappschuss meldete sich Mette-Marit Anfang der Woche nach ihrer ...
Gesundheits-Update!
Haakon: So geht es Mette-Marit nach Lungen-OP
12.07.2026
Lächelnd am Sofa
Mette-Marit zeigt sich erstmals nach Lungen-OP
06.07.2026
Keine Berufung
Marius Borg Høiby akzeptiert U-Haft bis Juli
24.06.2026

Mit der Fußfessel darf Marius das Schloss zwar nicht verlassen, für den 29-Jährigen ist die Entscheidung des Richters aber dennoch eine Erleichterung. Denn so kann er während der Genesungszeit bei seiner Mutter sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
13.07.2026 13:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
235.161 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
171.544 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.066 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1225 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
748 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Royals
Gericht entschied:
Marius darf mit einer Fußfessel aus dem Gefängnis
Wer ist hier der Boss?
Prinz George geht mit cooler Wimbledon-Pose viral!
Spiel, Satz, Style!
Wimbledon-Finale wird für Kate zum Familienausflug
Gesundheits-Update!
Haakon: So geht es Mette-Marit nach Lungen-OP
Autsch!
Tierische Attacke auf Prinz Harrys „Kronjuwelen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf