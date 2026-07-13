Marius darf mit einer Fußfessel aus dem Gefängnis

Fußfessel statt U-Haft für Marius Borg Høiby: Am Montag entschied das Gericht in Oslo, die Untersuchungshaft des ältesten Sohns von Kronprinzessin Mette-Marit für vier weitere Wochen fortzusetzen. Gleichzeitig gab es für den 29-Jährigen auch eine gute Nachricht: Er muss dies nicht mehr im Gefängnis tun.
Wie das Gericht bekannt gab, darf Marius die kommenden vier Wochen mit Fußfessel auf Schloss Skaugum, Wohnsitz von Mette-Marit und Kronprinz Haakon, verbringen darf. Ob der Sohn der Kronprinzessin allerdings schon im Laufe des Tages das Gefängnis verlassen darf, ist bislang nicht bekannt.
Staatsanwaltschaft plant Berufung
Denn noch bis Dienstagmittag darf die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Gerichts einlegen. Wie norwegische Medien berichteten, plane diese dies auch zu tun.
Marius hingegen akzeptierte das Urteil des Gerichts. Schon in der Vergangenheit hatte Høiby mehrere Anträge auf Freilassung aus der U-Haft gestellt – und auch die Gesundheit seiner Mama Mette-Marit als Grund für diese Bitte angegeben.
Mette-Marit erholt sich von Lungen-OP
Die 52-Jährige erholt sich derzeit von einer Lungentransplantation und zeigte sich Anfang letzter Woche zum ersten Mal nach der schweren OP wieder auf einem Instagram-Foto, das auf Skaugum aufgenommen worden war.
Mit der Fußfessel darf Marius das Schloss zwar nicht verlassen, für den 29-Jährigen ist die Entscheidung des Richters aber dennoch eine Erleichterung. Denn so kann er während der Genesungszeit bei seiner Mutter sein.
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