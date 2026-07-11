Zerbrechen die NEOS an der Regierungsbeteiligung?

Politik anders machen – mit diesem Anspruch sind die NEOS einst angetreten. Nun sorgt der Ausschluss eines Mitgründers für Zweifel am Kurs der Pinken. Nachdem Veit Dengler ausgerechnet den gelebten Klubzwang der neuen liberalen Kraft kritisiert hatte, kam es zum Bruch. Er wirft der Partei einen autoritären Führungsstil vor und spricht von Abgeordneten als „Stimmvieh“. Die Parteispitze weist die Vorwürfe zurück. Unsere Frage des Tages vom 11. Juli lautet: „Zerbrechen die NEOS an ihrer Regierungsbeteiligung?“