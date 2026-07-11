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Frage des Tages

Zerbrechen die NEOS an der Regierungsbeteiligung?

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11.07.2026 11:41
Die Regierungsverantwortung stellt die NEOS auf die Probe. Kann die Partei ihren ursprünglichen ...
Die Regierungsverantwortung stellt die NEOS auf die Probe. Kann die Partei ihren ursprünglichen Anspruch bewahren?(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Von Community

Politik anders machen – mit diesem Anspruch sind die NEOS einst angetreten. Nun sorgt der Ausschluss eines Mitgründers für Zweifel am Kurs der Pinken. Nachdem Veit Dengler ausgerechnet den gelebten Klubzwang der neuen liberalen Kraft kritisiert hatte, kam es zum Bruch. Er wirft der Partei einen autoritären Führungsstil vor und spricht von Abgeordneten als „Stimmvieh“. Die Parteispitze weist die Vorwürfe zurück. Unsere Frage des Tages vom 11. Juli lautet: „Zerbrechen die NEOS an ihrer Regierungsbeteiligung?“

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Hat die Partei auf dem Weg in die Regierung ihre ursprünglichen Werte verloren, oder sind klare Regeln und Geschlossenheit in einer Koalition unverzichtbar? Wie viel Widerspruch muss eine Partei aushalten, ohne ihre Handlungsfähigkeit zu verlieren? Und was bedeutet der aktuelle Konflikt für die Zukunft der NEOS – sowie für das Vertrauen ihrer Wählerinnen und Wähler?

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