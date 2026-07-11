Debatte um Kammerreform geht an AK & Co. vorüber

Es ist wie im Fußball: Das Spiel ist das gleiche geblieben, doch die erfolgreichen Taktiken und Strategien aus den 1950er-Jahren ziehen nicht mehr. So ist es auch mit der Sozialpartnerschaft, selbst wenn viele Vertreter noch immer dem einst erfolgreichen „typisch österreichischen“ großkoalitionären Hinterzimmer-Stil anhängen. Es ist auch praktisch: WKÖ und AK sind schließlich die verlängerten Werkbänke von ÖVP und SPÖ.