„Explosions-Durchfall“: Parasit befällt Hunderte

Mehrheit der US-Staaten betroffen

Caitlin Rivers, Epidemiologin und Wissenschafterin am Johns Hopkins Center for Health Security, hatte kürzlich in einem Newsletter vor dem Parasiten gewarnt. Darin schreibt sie, dass das Zentrum des Ausbruchs der US-Bundesstaat Michigan sei; der Parasit habe sich aber bereits über viele weitere Staaten ausgebreitet. Die Gesundheitsbehörde in Michigan teilte am Freitag mit, es seien bereits mehr als 1500 Fälle registriert worden. In der Regel gibt es laut der Behörde dort etwa nur 50 Fälle pro Jahr.