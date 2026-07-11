Wochenlange Qual droht
„Explosions-Durchfall“: Parasit befällt Hunderte
Er ist mikroskopisch klein, hat es aber in sich: In den USA sorgt aktuell ein Parasit bei Hunderten von Menschen für explosionsartigen Durchfall und häufige Toilettengänge. Unbehandelt kann der Parasit für mehr als ein Monat für solch unangenehme Symptome sorgen.
Ein Parasit namens Cyclospora cayetanensis ist aktuell in den USA im Umlauf und hat für unschöne Symptome wie explosionsartigen Durchfall gesorgt. Der Parasit wird dabei normalerweise nicht direkt von Mensch zu Mensch, sondern über mit Fäkalien kontaminierte Lebensmittel oder Wasser übertragen, heißt es von der zentralen Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten CDC.
„Cyclospora befällt den Dünndarm und verursacht in der Regel wässrigen Durchfall mit häufigem und manchmal explosionsartigem Stuhlgang“, schreibt die CDC. Was die Quelle für den aktuellen Ausbruch ist und ob die Fälle zusammenhängen, ist noch ungeklärt. Unbehandelt kann die Erkrankung der Behörde zufolge von wenigen Tagen bis zu mehr als einem Monat andauern. Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf
Wichtig zu wissen
- Eine Infektion mit Cyclosporiasis verläuft in der Regel nicht tödlich, kann aber schnell zu Dehydrierung führen, warnen US-Behörden.
- Die Parasiten sind frisch im Stuhl nicht infektiös und eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch passiert eher nicht.
- Sind Nahrungsmittel damit kontaminiert, können die Parasiten aber in den Dünndarm eindringen.
- Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr vonfrischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht (z.B. verschiedene Beeren, Salate, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten und zubereitetes Gemüse).
Mehrheit der US-Staaten betroffen
Caitlin Rivers, Epidemiologin und Wissenschafterin am Johns Hopkins Center for Health Security, hatte kürzlich in einem Newsletter vor dem Parasiten gewarnt. Darin schreibt sie, dass das Zentrum des Ausbruchs der US-Bundesstaat Michigan sei; der Parasit habe sich aber bereits über viele weitere Staaten ausgebreitet. Die Gesundheitsbehörde in Michigan teilte am Freitag mit, es seien bereits mehr als 1500 Fälle registriert worden. In der Regel gibt es laut der Behörde dort etwa nur 50 Fälle pro Jahr.
Die CDC schrieb von Meldungen aus 31 der 50 US-Bundesstaaten. Das allein ist aber kein Beleg für einen richtigen Ausbruch. Im Bundesstaat New York etwa wurden laut der dortigen Gesundheitsbehörde seit Anfang Mai 470 Fälle festgestellt. Das sei keine deutliche Abweichung von für die Jahreszeit typischen Fallzahlen, hieß es.
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