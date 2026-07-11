Die Heimetappe sorgt für echtes Gänsehaut-Gefühl

Der Griss um Gregor Mühlberger wird mit jedem Tag immer größer. Der VIP-Auflauf war in St. Johann im Pongau jedenfalls noch nie so groß: Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober mit Ehemann Alois Stadlober, die Skisprung-Stars Hubert Neuper, Andi Goldberger und Daniel Huber und viele andere Größen aus Sport, Politik und Wirtschaft drückten dem Ö-Tour-Spitzenreiter auf der letzten schweren Bergetappe die Daumen.