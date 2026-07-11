Die Heimetappe sorgt für echtes Gänsehaut-Gefühl

Gregor Mühlberger bleibt bei der Österreich-Rundfahrt die Nummer eins. Der Wahl-Salzburger verteidigte auf der letzten schweren Bergetappe souverän das rote Spitzenreiter-Trikot. Lesen Sie, was dem Rad-Star zwei Tage vor dem Finale in Wien für den Gesamtsieg noch fehlt.
Der Griss um Gregor Mühlberger wird mit jedem Tag immer größer. Der VIP-Auflauf war in St. Johann im Pongau jedenfalls noch nie so groß: Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober mit Ehemann Alois Stadlober, die Skisprung-Stars Hubert Neuper, Andi Goldberger und Daniel Huber und viele andere Größen aus Sport, Politik und Wirtschaft drückten dem Ö-Tour-Spitzenreiter auf der letzten schweren Bergetappe die Daumen.
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