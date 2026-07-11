Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So weichen Sie aus

Jetzt wird‘s voll: Hier drohen heute lange Staus

Österreich
11.07.2026 12:30
Am Wochenende ist es bereits in den frühen Morgenstunden zu starken Verkehrsverzögerungen auf ...
Am Wochenende ist es bereits in den frühen Morgenstunden zu starken Verkehrsverzögerungen auf Österreichs Straßen gekommen.(Bild: VRD - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Mit dem Ferienbeginn in den restlichen Bundesländern rollt am Samstag die nächste große Reisewelle in Österreich an. Vor allem Richtung Süden, an den Grenzen und auf den Transitrouten müssen Autofahrer aktuell viel Geduld mitbringen. Wir haben die aktuellen Staustrecken im Überblick.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer am Samstag mit dem Auto in den Urlaub startet, sollte ausreichend Zeit einplanen. Mit dem Ferienbeginn in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg haben nun alle österreichischen Bundesländer Sommerferien. Gleichzeitig sind auch in mehreren deutschen Bundesländern sowie den Niederlanden Ferien gestartet. Dementsprechend voll wird es auch auf den Straßen.

Klassische Reiserouten betroffen
Besonders belastet sind laut ÖAMTC einmal mehr die klassischen Reiserouten Richtung Adria und Italien. Betroffen sind unter anderem die Westautobahn (A1), die Tauernautobahn (A10), die Pyhrnautobahn (A9), die Inntalautobahn (A12) sowie die Karawankenautobahn (A11). Auf der Brenner Autobahn (A13) staute es Richtung Italien zeitweise vor der Europabrücke. Reisende müssen rund 30 Minuten Wartezeit vor dem Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden in Kauf nehmen.

Auch an den Grenzübergängen Walserberg, Spielfeld und Karawankentunnel war bereits in den frühen Morgenstunden mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Laut ÖAMTC herrscht aktuell auch dichter Verkehr auf der A1 in Richtung Walserberg und in Richtung Italien mit rund sechs Kilometern vor dem Herzogbergtunnel auf der A2.

Stau auf folgenden Strecken:

  • Westautobahn (A1) zwischen Walserberg und Thalgau
  • Südautobahn (A2) im Raum Villach und vor den Baustellenbereichen bei Wiener Neustadt, Klagenfurt und im Packabschnitt
  • Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie dem Bosruck- und Gleinalmtunnel
  • Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Golling, auf der Scheitelstrecke sowie im Raum Villach
  • Inntalautobahn (A12) im Bereich Kufstein und Innsbruck
  • Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und dem Baustellenbereich vor der Luegbrücke
  • Fernpassstraße (B179) zwischen Reutte und Nassereith, mit Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Helene Fischer und „Electric Love“-Festival
Zusätzlich zum Ferienstart sorgen den ARBÖ-Experten zufolge zahlreiche Konzerte und Festivals für noch mehr Verkehr auf Österreichs Straßen. In Wien bringt am Samstagabend das Konzert von Helene Fischer im Ernst-Happel-Stadion rund 55.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt und sorgt für zusätzliche Staus und volle U-Bahnen.

So entgeht man dem größten Stau
Wer flexibel ist, sollte die stärksten Reisezeiten meiden. ÖAMTC empfiehlt, wenn möglich, nicht am Samstagvormittag loszufahren. Deutlich entspannter ist die Verkehrslage meist erst am Abend. Vor längeren Fahrten lohnt sich außerdem ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage und mögliche Ausweichrouten. Details dazu sind in den ÖAMTC-Services zu finden.

Lesen Sie auch:
Zahlreiche Konzerte, Festivals sowie der Ferienstart in den restlichen Bundesländern sorgen für ...
Stau am Wochenende
Ferienbeginn und Konzerte: Verkehrschaos droht
07.07.2026
Krone Plus Logo
Staufallen-Überblick
Auf dem Weg in die Ferien braucht man viel Geduld
10.07.2026
Viele Verzögerungen
Ferien, Festival, Unfälle: Stau-Alarm in Salzburg
10.07.2026

Achtung bei Abfahrtssperren
Vor allem auf den Transitrouten in Tirol und Salzburg sollten Autofahrer beachten, dass vielerorts Abfahrtssperren gegen den Ausweichverkehr gelten. Wer keine gültige Zieladresse in den betroffenen Gemeinden hat, darf die Autobahn dort oft nicht verlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.07.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Helene Fischer
ÖsterreichKärntenOberösterreichSalzburgSteiermarkTirolVorarlbergNiederlandeAdriaItalienVillachKufstein
ÖAMTC
FerienbeginnAutoUrlaub
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
118.673 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
107.192 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
106.394 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1858 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1072 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
918 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Österreich
Kran blieb hängen
Schwer beladener Lkw stürzte in Unterführung um
Lenkerin stieg aus
Pkw rollte Abhang hinunter: Frau wurde eingeklemmt
So weichen Sie aus
Jetzt wird‘s voll: Hier drohen heute lange Staus
Über Mittelsmann
Wiener It-Girl wurde Sex-Täter Epstein angeboten
Abgängigkeitsfälle
Sie alle werden von ihren Angehörigen vermisst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf