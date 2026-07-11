Jetzt wird‘s voll: Hier drohen heute lange Staus

So entgeht man dem größten Stau

Wer flexibel ist, sollte die stärksten Reisezeiten meiden. ÖAMTC empfiehlt, wenn möglich, nicht am Samstagvormittag loszufahren. Deutlich entspannter ist die Verkehrslage meist erst am Abend. Vor längeren Fahrten lohnt sich außerdem ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage und mögliche Ausweichrouten. Details dazu sind in den ÖAMTC-Services zu finden.