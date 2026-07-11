Beim „Krone“-Truck in Kitz warten Attraktionen

Wir verlosen täglich Tickets für „Krone“-Sektor

Die „Krone“ ist ebenfalls wieder als Print-Hauptmedienpartner dabei – und zwar mit etlichen Attraktionen für Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters. Der stylische „Krone“-Truck zieht im Village die Blicke auf sich. Dort verlosen wir täglich am Glücksrad Tickets für den „Krone“-Sektor im Center Court sowie weitere Accessoires. Bereits im Vorhinein haben wir ein „Krone“-Fanpaket für zwei Personen, bestehend aus zwei Übernachtungen im Hotel Rasmushof inkl. Frühstück, zwei VIP-Tickets für das Finale, zwei Tickets für die Champions Night, einen Münzwurf und ein Generali Open Merchandise-Package verlost.