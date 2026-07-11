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Generali Open 2026

Beim „Krone“-Truck in Kitz warten Attraktionen

Tirol
11.07.2026 12:00
(Bild: Generali Open/Mia Knoll, Krone KREATIV)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Von 12. bis 25. Juli steht die Gamsstadt im Rahmen des Generali Open wieder ganz im Zeichen der Tennissports. Wir sind ebenfalls mit vielen, auch neuen Überraschungen dabei. Nicht verpassen und vorbei kommen!

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Es ist mittlerweile die 82. Auflage des Generali Open in der Gamsstadt. Nach mehr als drei Jahrzehnten kehrt heuer internationales Damentennis zurück – im Zuge des neuen WTA-125-Turniers von 12. bis 19. Juli. Insgesamt fünf Österreicherinnen schlagen auf: Sinja Kraus, Julia Grabher, Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller. Der Eintritt ist von Montag bis Freitag kostenlos.

Auch das Teilnehmerfeld des Herrenturniers von 18. bis 25. Juli steht bereits fest – und hat es in sich. Das ATP-250-Turnier wartet heuer mit dem besten Spielerfeld seit dem Turnier-Neustart auf – konkret seit dem Jahr 2011. „Wir liegen terminlich günstiger als in den vergangenen Jahren“, betonen die Veranstalter. Mit Flavio Cobolli, Alexander Bublik, Tomás Martín Etcheverry, Ignacio Buse und Mariano Navone stehen fünf Spieler im Hauptfeld, die in der laufenden Saison bereits auf der ATP-Tour triumphieren konnten.

Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, ist derzeit noch auf eine Wildcard angewiesen. Ebenso ein Freilos reserviert ist für den Vorarlberger Joel Schwärzler.

Österreichs Nummer eins im Tennis, Sebastian Ofner, vor dem „Krone“-Truck.
Österreichs Nummer eins im Tennis, Sebastian Ofner, vor dem „Krone“-Truck.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Am Glücksrad drehen und prompt Frei- karten für die Tennisspiele gewinnen.
Am Glücksrad drehen und prompt Frei- karten für die Tennisspiele gewinnen.(Bild: Christof Birbaumer)
Auf krone.tv strahlen wir Interviews aus – wie jenes im Vorjahr mit Sänger „Oimara“
Auf krone.tv strahlen wir Interviews aus – wie jenes im Vorjahr mit Sänger „Oimara“(Bild: Mario Urbantschitsch)
Am „Krone“ Ladies Day erhalten die ersten 1000 Frauen kostenlosen Eintritt.
Am „Krone“ Ladies Day erhalten die ersten 1000 Frauen kostenlosen Eintritt.(Bild: Christof Birbaumer)
Babsy Schett ist beim „Krone“ Ladies Day im Einsatz und begrüßt die weiblichen Fans.
Babsy Schett ist beim „Krone“ Ladies Day im Einsatz und begrüßt die weiblichen Fans.(Bild: Christof Birbaumer)
Im Center Court werden die besten Partien absolviert. Egal, auf welchem Sitzplatz man sich ...
Im Center Court werden die besten Partien absolviert. Egal, auf welchem Sitzplatz man sich befindet: Man hat von überall aus gute Sicht. Die „Krone“ hat sogar einen eigenen Sektor.(Bild: Christof Birbaumer)

Wir verlosen täglich Tickets für „Krone“-Sektor
Die „Krone“ ist ebenfalls wieder als Print-Hauptmedienpartner dabei – und zwar mit etlichen Attraktionen für Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters. Der stylische „Krone“-Truck zieht im Village die Blicke auf sich. Dort verlosen wir täglich am Glücksrad Tickets für den „Krone“-Sektor im Center Court sowie weitere Accessoires. Bereits im Vorhinein haben wir ein „Krone“-Fanpaket für zwei Personen, bestehend aus zwei Übernachtungen im Hotel Rasmushof inkl. Frühstück, zwei VIP-Tickets für das Finale, zwei Tickets für die Champions Night, einen Münzwurf und ein Generali Open Merchandise-Package verlost.

VIP-Tickets-Aktion im Center Court
Ein weiteres Highlight ist, dass wir einmal mehr VIP-Karten verlosen – und zwar mit einer ungewöhnlichen Aktion direkt auf dem Spielfeld im Center Court – man darf gespannt sein! 

Beim „Krone“-Truck besuchen uns ebenfalls Spieler, die Interviews geben, für Selfies zu haben sind und Autogrammkarten geben.

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Wir liegen terminlich günstiger als in den vergangenen Jahren. Deshalb haben wir auch so ein dermaßen starkes Feld.

Die Veranstalter

Erstmals wird es den „Krone“ Family Day geben
Im Zuge dessen gibt’s auch gleich eine Neuigkeit zu verkünden: Zum ersten Mal laden wir gemeinsam mit den Veranstaltern zum „Krone“ Family Day ein – und zwar am Samstag, den 18. Juli. Unser Special: Eine verlockende Ticketaktion – zwei zahlende Erwachsene plus 1, 2 oder 3 Kinder frei bzw. ein zahlender Erwachsener plus 1 oder 2 Kinder frei. Und am „Krone“-Truck warten an diesem Tag zahlreiche Goodies für Kinder und Jugendliche.

1000 (!) Frauen erhalten kostenlosen Eintritt
Drei Tage später – am Dienstag, den 22. Juli – stehen beim beliebten „Krone“ Ladies Day dann die weiblichen Tennisfans im Mittelpunkt. Die ersten 1000 (!) Frauen, die ins Stadion pilgern, erhalten freien Eintritt und dürfen sich über ein Glas prickelnden Mionetto Prosecco freuen. Wichtig: Es können keine Freikarten für den „Krone“ Ladies Day online gekauft oder reserviert werden. Die Freikarten werden ab 9 Uhr am Turniergelände ausgegeben – solange der Vorrat reicht.

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Ehemalige Nummer sieben als Zugpferd
Babsi Schett, die ehemalige Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste, wird sich persönlich um die weiblichen Zuseher auf der Tennisanlage kümmern. Und auch sonst gibt es am Areal in Sachen Rahmenprogramm so einiges Maßgeschneidertes für die Frau von heute – wie natürlich auch beim „Krone“-Truck.

All diese Angebote sollten Sie nicht verpassen. Wir freuen uns auf jede Besucherin und jeden Besucher!

Sämtliche Details zum Turnier bzw. zum Ticketverkauf gibt’s unter www.generaliopen.com

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