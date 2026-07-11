Beim „Krone“-Truck in Kitz warten Attraktionen

Von 12. bis 25. Juli steht die Gamsstadt im Rahmen des Generali Open wieder ganz im Zeichen der Tennissports. Wir sind ebenfalls mit vielen, auch neuen Überraschungen dabei. Nicht verpassen und vorbei kommen!
Es ist mittlerweile die 82. Auflage des Generali Open in der Gamsstadt. Nach mehr als drei Jahrzehnten kehrt heuer internationales Damentennis zurück – im Zuge des neuen WTA-125-Turniers von 12. bis 19. Juli. Insgesamt fünf Österreicherinnen schlagen auf: Sinja Kraus, Julia Grabher, Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller. Der Eintritt ist von Montag bis Freitag kostenlos.
Auch das Teilnehmerfeld des Herrenturniers von 18. bis 25. Juli steht bereits fest – und hat es in sich. Das ATP-250-Turnier wartet heuer mit dem besten Spielerfeld seit dem Turnier-Neustart auf – konkret seit dem Jahr 2011. „Wir liegen terminlich günstiger als in den vergangenen Jahren“, betonen die Veranstalter. Mit Flavio Cobolli, Alexander Bublik, Tomás Martín Etcheverry, Ignacio Buse und Mariano Navone stehen fünf Spieler im Hauptfeld, die in der laufenden Saison bereits auf der ATP-Tour triumphieren konnten.
Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, ist derzeit noch auf eine Wildcard angewiesen. Ebenso ein Freilos reserviert ist für den Vorarlberger Joel Schwärzler.
Wir verlosen täglich Tickets für „Krone“-Sektor
Die „Krone“ ist ebenfalls wieder als Print-Hauptmedienpartner dabei – und zwar mit etlichen Attraktionen für Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters. Der stylische „Krone“-Truck zieht im Village die Blicke auf sich. Dort verlosen wir täglich am Glücksrad Tickets für den „Krone“-Sektor im Center Court sowie weitere Accessoires. Bereits im Vorhinein haben wir ein „Krone“-Fanpaket für zwei Personen, bestehend aus zwei Übernachtungen im Hotel Rasmushof inkl. Frühstück, zwei VIP-Tickets für das Finale, zwei Tickets für die Champions Night, einen Münzwurf und ein Generali Open Merchandise-Package verlost.
VIP-Tickets-Aktion im Center Court
Ein weiteres Highlight ist, dass wir einmal mehr VIP-Karten verlosen – und zwar mit einer ungewöhnlichen Aktion direkt auf dem Spielfeld im Center Court – man darf gespannt sein!
Beim „Krone“-Truck besuchen uns ebenfalls Spieler, die Interviews geben, für Selfies zu haben sind und Autogrammkarten geben.
Wir liegen terminlich günstiger als in den vergangenen Jahren. Deshalb haben wir auch so ein dermaßen starkes Feld.
Die Veranstalter
Erstmals wird es den „Krone“ Family Day geben
Im Zuge dessen gibt’s auch gleich eine Neuigkeit zu verkünden: Zum ersten Mal laden wir gemeinsam mit den Veranstaltern zum „Krone“ Family Day ein – und zwar am Samstag, den 18. Juli. Unser Special: Eine verlockende Ticketaktion – zwei zahlende Erwachsene plus 1, 2 oder 3 Kinder frei bzw. ein zahlender Erwachsener plus 1 oder 2 Kinder frei. Und am „Krone“-Truck warten an diesem Tag zahlreiche Goodies für Kinder und Jugendliche.
1000 (!) Frauen erhalten kostenlosen Eintritt
Drei Tage später – am Dienstag, den 22. Juli – stehen beim beliebten „Krone“ Ladies Day dann die weiblichen Tennisfans im Mittelpunkt. Die ersten 1000 (!) Frauen, die ins Stadion pilgern, erhalten freien Eintritt und dürfen sich über ein Glas prickelnden Mionetto Prosecco freuen. Wichtig: Es können keine Freikarten für den „Krone“ Ladies Day online gekauft oder reserviert werden. Die Freikarten werden ab 9 Uhr am Turniergelände ausgegeben – solange der Vorrat reicht.
Ehemalige Nummer sieben als Zugpferd
Babsi Schett, die ehemalige Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste, wird sich persönlich um die weiblichen Zuseher auf der Tennisanlage kümmern. Und auch sonst gibt es am Areal in Sachen Rahmenprogramm so einiges Maßgeschneidertes für die Frau von heute – wie natürlich auch beim „Krone“-Truck.
All diese Angebote sollten Sie nicht verpassen. Wir freuen uns auf jede Besucherin und jeden Besucher!
Sämtliche Details zum Turnier bzw. zum Ticketverkauf gibt’s unter www.generaliopen.com
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.