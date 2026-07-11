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Für drei Millionen

WAC, ade! Thierno Ballo wechselt nach Frankreich

Bundesliga
11.07.2026 11:57
Thierno Ballo hat für den WAC ausgedribbelt.
Thierno Ballo hat für den WAC ausgedribbelt.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Thierno Ballo hat den Wolfsberger AC verlassen und sich dem französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne angeschlossen. Der 24-jährige Flügelspieler war in der abgelaufenen Saison an den englischen Zweitligisten Millwall ausgeliehen und hatte im Lavanttal noch einen Vertrag bis 2027.

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Nach dem Cupsieg des WAC hatte Ballo im Juni 2025 sein Debüt im ÖFB-Nationalteam beim 4:0-Auswärtssieg in der WM-Quali in San Marino gefeiert.

(Bild: Florian Pessentheiner)

Drei Millionen
Die kolportierte Ablösesumme soll bei etwa drei Millionen Euro liegen. Für den WAC absolvierte Ballo insgesamt 110 Spiele, in denen er auf 33 Tore und 18 Vorlagen kam. Mit Millwall verpasste Ballo in den Play-offs nur knapp den Aufstieg in die Premier League. Bei Saint-Etienne trifft Ballo unter anderem auf seinen früheren WAC-Teamkollegen Augustine Boakye.

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