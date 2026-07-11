WAC, ade! Thierno Ballo wechselt nach Frankreich

Drei Millionen

Die kolportierte Ablösesumme soll bei etwa drei Millionen Euro liegen. Für den WAC absolvierte Ballo insgesamt 110 Spiele, in denen er auf 33 Tore und 18 Vorlagen kam. Mit Millwall verpasste Ballo in den Play-offs nur knapp den Aufstieg in die Premier League. Bei Saint-Etienne trifft Ballo unter anderem auf seinen früheren WAC-Teamkollegen Augustine Boakye.