Kane plaudert über „surreales“ Golfspiel mit Trump

„Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen. Ich habe okay gespielt. Aber ja, wenn der Präsident dich irgendwohin einlädt ...“, sagte Kane über die gemeinsame Zeit mit dem nun 80-Jährigen in Palm Beach/Florida. „Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen“, versicherte der 32-Jährige.