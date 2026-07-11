Kane plaudert über „surreales“ Golfspiel mit Trump

Englands Kapitän und Starstürmer glänzt bei der WM mit Toren und wird immer wieder von Donald Trump gelobt. Nun bestätigt Harry Kane: Er hat mit dem US-Präsidenten Golf gespielt. Und findet überraschende Worte für den 80-Jährigen.
Kane lobte den 80-Jährigen nach einer gemeinsamen Golfrunde und sprach dabei auch von einem „surrealen“ Erlebnis.
„Er spielt ziemlich gut“
„Er spielt – ehrlich gesagt – ziemlich gut. Ich hoffe, ich kann in seinem Alter genauso gut spielen wie er“, sagte der Torjäger der „Three Lions“ vor dem Viertelfinale gegen Norwegen (23 Uhr MEZ, live auf sportkrone.at) in Miami. Der Bayern-Stürmer habe Trump auf Einladung des Politikers vor etwa 18 Monaten getroffen, erzählte Kane.
„Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen. Ich habe okay gespielt. Aber ja, wenn der Präsident dich irgendwohin einlädt ...“, sagte Kane über die gemeinsame Zeit mit dem nun 80-Jährigen in Palm Beach/Florida. „Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen“, versicherte der 32-Jährige.
Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen.
Harry Kane über Donald Trump
Trump schwärmt über Kane
Trump hatte nach dem WM-Achtelfinalsieg der Engländer in Mexiko auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: „Harry Kane von England ist ein GROSSARTIGER Spieler!!!“
Kurz darauf sagte der US-Präsident vor Reportern: „Ich mag ihn sehr. Er ist ein guter Golfer. Er ist wirklich großartig.“ Kane hat beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bisher sechs Tore erzielt.
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