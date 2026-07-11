Trump: Iran wird „komplett vernichtet“, wenn …

Zweifel an Atom-Deal

Zu den Streitpunkten gehört neben der Straße von Hormuz Irans Atomprogramm. Die US-Regierung halte inzwischen einen Atomdeal mit dem Iran für immer unwahrscheinlicher, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf ranghohe US-Beamte. Unterdessen könnte der Iran eine bekannte Militärforschungsanlage wieder aufbauen. Das lassen Satellitenbilder vermuten, wie das Institute for Science and International Security berichtet. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde wurde dort im Rahmen des iranischen Amad-Programms bis 2003 an Technologien gearbeitet, die für Atomwaffen relevant sein könnten. Iran bestreitet die Existenz des Programms.