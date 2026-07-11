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Unter Lkw eingeklemmt

Autofahrer bei Horrorunfall am Walserberg verletzt

Salzburg
11.07.2026 11:00
Das Auto wurde beim Unfall zum Totalschaden.
Das Auto wurde beim Unfall zum Totalschaden.(Bild: Markus Leitner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Unter den Auflieger eines stehenden Sattelzugs geraten ist ein 49-jähriger Oberösterreicher am Freitagnachmittag auf der Autobahn beim Grenzübergang Walserberg bei Salzburg. Dass er selbst dabei nicht eingeklemmt wurde, grenzt an ein Wunder. Möglicherweise retteten ihm montierte Reserveräder das Leben ...

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Der Fahrer kam bei dem Horrorunfall am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der deutschen Autobahn A8 direkt an der Grenze zu Salzburg mit mittelschweren Verletzungen davon, wie das Rote Kreuz Bad Reichenhall mitteilte. Er wurde von Ersthelfern vor Ort versorgt. Auch Zollmitarbeiter waren dabei im Einsatz. 

Am Lkw-Auflieger montierte Reifen dürften dem Oberösterreicher das Leben gerettet haben.
Am Lkw-Auflieger montierte Reifen dürften dem Oberösterreicher das Leben gerettet haben.(Bild: Markus Leitner)

Dass das Auto beim Aufprall nicht noch weiter unter den Lkw rutschte und die Fahrgastzelle vergleichsweise wenig eingedrückt wurde, dürfte an Reserverädern liegen. Diese waren am Heck des Aufliegers montiert und dürften dem 49-Jährigen das Leben gerettet haben. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Piding und Bad Reichenhall mit dem Löschzug Marzoll, Rettungswagen aus Surheim und Bad Reichenhall und eine Notärztin im Einsatz. Der Autofahrer wurde in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht. Die Unfallursache stand vorerst noch nicht fest.

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