Autofahrer bei Horrorunfall am Walserberg verletzt

Dass das Auto beim Aufprall nicht noch weiter unter den Lkw rutschte und die Fahrgastzelle vergleichsweise wenig eingedrückt wurde, dürfte an Reserverädern liegen. Diese waren am Heck des Aufliegers montiert und dürften dem 49-Jährigen das Leben gerettet haben. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.