Nina Chuba: Eine Party für die wilden Mädchen

Als die ersten Takte von „Wildberry Lillet“, „Mangos mit Chili“ oder „Ich hass dich“ erklangen, gab es kein Halten mehr: Die Fans sangen mit, tanzten ausgelassen und verwandelten die Konzertlocation in einen Hexenkessel. Der Aufforderung, bei „Rage Girl“ alles laut herauszubrüllen, kamen viele nach – Gänsehaut pur!