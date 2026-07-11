Sie alle werden von ihren Angehörigen vermisst

Beim Wandern verschwunden

Deutlich länger wird schon nach drei anderen Vermissten gesucht. Erst vor wenigen Tagen hatte sich das Verschwinden von Helga W. aus Walding zum zweiten Mal gejährt. Sie war beim Wandern im Almtal nie beim vereinbarten Treffpunkt an der Welserhütte angekommen. Wenige Monate nach ihr, am 9. August 2024, war der Wiener Schriftsteller Bodo Hell (damals 82) am Dachsteinplateau verschwunden.