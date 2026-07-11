Sie alle werden von ihren Angehörigen vermisst

Freunde machen sich Sorgen um Onur (28) aus Linz. Eine Tirolerin wird in Oberösterreich gesucht. Eine Mühlviertler Ehefrau gilt seit mehr als zwei Jahren im Almtal verschwunden. Auch ein bekannter Schriftsteller ist spurlos weg.
Dass Menschen in Zeiten von Überwachungskameras, digitaler Ortung und Drohnen spurlos verschwinden können, wirkt unverständlich – kommt aber leider immer wieder vor. Seit Montag ist auch ein junger Linzer unter den zahlreichen Vermissten.
Psychische Ausnahmesituation
Wie ein Angehöriger auf Facebook teilte, sei der 28-jährige Onur S. M. vergangenen Montag nach einer psychischen Ausnahmesituation in Wiener Neustadt ins Landeskrankenhaus Neunkirchen (NÖ) gebracht worden. Seit seiner Entlassung am selben Tag fehlt jede Spur von dem jungen Mann. Seine Familie bittet dringend um Hinweise nach seinem Verbleib.
Polizei bittet um Hinweise
Viele Vermisste tauchen in den ersten Tagen oder Wochen nach ihrem Verschwinden wieder auf, oftmals wohlbehalten. Daher bittet das Landeskriminalamt Tirol auch im Fall einer Tirolerin um Hilfe aus der Bevölkerung. Die 52-jährige Österreicherin ist seit Mitte August abgängig, soll sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben. Hinweise werden an 059 133/70 33 33 erbeten.
Beim Wandern verschwunden
Deutlich länger wird schon nach drei anderen Vermissten gesucht. Erst vor wenigen Tagen hatte sich das Verschwinden von Helga W. aus Walding zum zweiten Mal gejährt. Sie war beim Wandern im Almtal nie beim vereinbarten Treffpunkt an der Welserhütte angekommen. Wenige Monate nach ihr, am 9. August 2024, war der Wiener Schriftsteller Bodo Hell (damals 82) am Dachsteinplateau verschwunden.
Noch weiter zurück liegt die letzte Sichtung der Linzerin Christine S. Die damals 31-Jährige ist seit Juni 2017 vermisst. Sie soll nach der Vermisstenanzeige noch nahe der Dachsteinseilbahn und auf einem Wanderweg im Bereich der Koppenbrüllerhöhle gesichtet worden sein. Von ihnen allen gibt es trotz intensiver Suchaktionen keine Spur.
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