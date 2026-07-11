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Wiener It-Girl wurde Sex-Täter Epstein angeboten

Österreich
11.07.2026 12:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Jeffrey Epstein nutzte gezielt Kontakte in der Modelwelt, um junge Frauen anzuwerben. Recherchen der „Krone“ zeigen jetzt: Auch ein österreichisches It-Girl wurde dem Sexualstraftäter von einem Mittelsmann angeboten.

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Sie gaben sich als Modelscouts aus, um aus der ganzen Welt junge Mädchen dem Netzwerk von Jeffrey Epstein zuzuführen. Jetzt wird bekannt: Einer seiner Kontaktmänner rekrutierte auch eine Österreicherin, die heute ein bekanntes It-Girl ist!

Dessousfotos von Wienerin an Epstein verschickt
In einer E-Mail an Epstein bot der Vertraute Ramsey Elkholy die schöne Wienerin mit Dessousfotos an. Elkholy ist kein Unbekannter. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Modelagent in New York und hatte laut den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten über viele Jahre regen Kontakt mit Epstein. Er versuchte laut den Akten, junge Frauen an Epstein zu vermitteln. Den Models gab er vor, sie für Werbeaufträge buchen zu wollen.

Jeffrey Epstein baute sich über Jahre ein Missbrauchs-Netzwerk auf.
Jeffrey Epstein baute sich über Jahre ein Missbrauchs-Netzwerk auf.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Model als Geschenk zur Haftentlassung
Schon vor dem Kontakt mit dem Wiener Model bot er Epstein aktiv Mädchen an. In den E-Mails pries er zum Beispiel ein Model als eine „sehr heiße Blondine“ an, für die er ein Casting fingieren könnte. Er schrieb an Epstein: „Ich weiß, dass 23 eher alt für dich ist“ – Epstein war zu dem Zeitpunkt Mitte 50. Ein anderes Mädchen brauche laut Unterlagen dringend Geld. Er riet Epstein: „Lieber Jeffrey, BITTE probiere sie im Bett aus.“ Und nicht nur das: Als Jeffrey Epstein wegen Missbrauchsvorwürfen im Gefängnis saß, schickte Elkholy ihm im Jahr 2009 zu seiner Haftentlassung, dass er für ihn ein mögliches „Entlassungs-Geschenk“ habe: ein 1,80 Meter großes Model mit einem „fantastischen Körper“.

„Ich kann sie dir vorstellen“
Auch das bekannte, österreichische Model war ein Thema zwischen Elkholy und Epstein. Ende 2014 schrieb Elkholy eine Mail an Epstein, garniert mit vielen Bildern, darunter auch Dessousfotos, wonach er das Model am Nachmittag treffen würde. „Wenn du in der Gegend bist, kann ich sie mitnehmen und dir vorstellen“, schrieb Elkholy.

Ein Vermittler wollte ein Wiener It-Girl Epstein vorstellen.
Ein Vermittler wollte ein Wiener It-Girl Epstein vorstellen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, justice.gov/epstein)

„Ramsey hat sich als Fotograf ausgegeben“
Ob ein Aufeinandertreffen mit Epstein und dem Model stattgefunden hat oder nicht, geht aus den E-Mails nicht hervor. Die Inhaberin der Modelagentur, die das bekannte Model vertritt und auch damals den Kontakt mit Ramsey herstellte, lässt die „Krone“ zu ihren Recherchen wissen: „Es gab zu keinem Zeitpunkt direkten Kontakt mit der benannten Person. Wir standen niemals im Kontakt mit Epstein und seinen Associates und ich habe diese auch niemals getroffen. Ramsey hat sich damals als Fotograf ausgegeben. Wir schicken jeden Tag Packages an viele Fotografen und Kunden.“

Model will sich nicht äußern, Anwälte seien informiert
Das Model, das sich heute zu einem bekannten Gesicht der österreichischen Promi-Szene gemausert hat, hat sich bisher übrigens nicht dazu äußern wollen. Ihre Agenturchefin lässt uns allerdings vielsagend wissen: „Ihre Anwälte sind längst über diese Anfrage informiert.“

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