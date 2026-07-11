Wiener It-Girl wurde Sex-Täter Epstein angeboten

Model als Geschenk zur Haftentlassung

Schon vor dem Kontakt mit dem Wiener Model bot er Epstein aktiv Mädchen an. In den E-Mails pries er zum Beispiel ein Model als eine „sehr heiße Blondine“ an, für die er ein Casting fingieren könnte. Er schrieb an Epstein: „Ich weiß, dass 23 eher alt für dich ist“ – Epstein war zu dem Zeitpunkt Mitte 50. Ein anderes Mädchen brauche laut Unterlagen dringend Geld. Er riet Epstein: „Lieber Jeffrey, BITTE probiere sie im Bett aus.“ Und nicht nur das: Als Jeffrey Epstein wegen Missbrauchsvorwürfen im Gefängnis saß, schickte Elkholy ihm im Jahr 2009 zu seiner Haftentlassung, dass er für ihn ein mögliches „Entlassungs-Geschenk“ habe: ein 1,80 Meter großes Model mit einem „fantastischen Körper“.