252 Mio. Dollar! Megavertrag für Wembanyama

Trotz des satten Vertrags verzichtete Wembanyama demnach auf das Maximalgehalt, das bis zu 303 Mio. Dollar hätte betragen können, um dem Team finanziellen Spielraum für weitere Verstärkungen zu lassen. Die Spurs hatten vergangene Saison den Sprung in die NBA-Finals geschafft, dort aber gegen die New York Knicks verloren. Wembanyama wurde als jüngster Spieler der Geschichte zum „Defensivspieler des Jahres“ gekürt.