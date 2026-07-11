DORT haben Salzburgs Bullen noch viel Aufholbedarf

Salzburg hat das erste Trainingslager mit Danny Röhl beendet. Der Trainer ist zufrieden, sieht aber noch viel Potenzial bei seiner Mannschaft. Die Startelf kristallisiert sich für den 37-Jährigen immer mehr heraus.
„Alles geht in die richtige Richtung.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl ist mit seinem ersten Trainingslager mit den Bullen in Flachau zufrieden. Auch die Testspiele gegen Seekirchen (5:0), Gornik Zabrze (2:1) und Kharkiv FC (4:0) endeten allesamt positiv. „Es waren Aspekte dabei, die gut waren, und andere, in denen wir uns verbessern müssen“, sieht der Coach jedoch reichlich Luft nach oben.
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