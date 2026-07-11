DORT haben Salzburgs Bullen noch viel Aufholbedarf

„Alles geht in die richtige Richtung.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl ist mit seinem ersten Trainingslager mit den Bullen in Flachau zufrieden. Auch die Testspiele gegen Seekirchen (5:0), Gornik Zabrze (2:1) und Kharkiv FC (4:0) endeten allesamt positiv. „Es waren Aspekte dabei, die gut waren, und andere, in denen wir uns verbessern müssen“, sieht der Coach jedoch reichlich Luft nach oben.