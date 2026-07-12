Die „Krone“ auf Streife mit der Flughafen-Polizei

Sicherheit hat am Klagenfurt Airport oberste Priorität. Und dafür sorgen unter anderen die Beamten der Grenzpolizei-Inspektion Annabichl. Die „Krone“ bekam einen Einblick in die Arbeit der Flughafen-Polizisten.
Wer glaubt, an einem kleineren Regionalflughafen entspannter durch die Sicherheitskontrollen zu schlüpfen, der irrt gewaltig. „Das gesamte Sicherheitsprozedere ist eins zu eins gleich wie in Wien-Schwechat und läuft nach denselben strengen Vorgaben ab, die weltweit für die zivile Luftfahrt gelten“, erklärt uns Marianne Dionisio, Chefin der Grenzpolizeiinspektion Annabichl-Flughafen, auf dem Weg auf das Airport-Areal.
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