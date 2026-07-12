Die „Krone“ auf Streife mit der Flughafen-Polizei

Wer glaubt, an einem kleineren Regionalflughafen entspannter durch die Sicherheitskontrollen zu schlüpfen, der irrt gewaltig. „Das gesamte Sicherheitsprozedere ist eins zu eins gleich wie in Wien-Schwechat und läuft nach denselben strengen Vorgaben ab, die weltweit für die zivile Luftfahrt gelten“, erklärt uns Marianne Dionisio, Chefin der Grenzpolizeiinspektion Annabichl-Flughafen, auf dem Weg auf das Airport-Areal.