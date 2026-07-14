Bedenkliche Interviews

Nun wissen wir, dass der Begriff „System“ wegen seiner Verwendung in der dunklen Zeit des „Tausendjährigen Reichs“ historisch belastet ist. Allerdings spricht es sehr wohl für die Existenz eines etablierten politischen Systems, wenn in nahezu allen Gazetten, nämlich von der konservativen „Presse“ bis hin zum links-linken „Standard“, ohne die Kennzeichnung als bezahlte Anzeige dieselben Interviews abgedruckt werden und damit Verlautbarungs-Journalismus im Sinne der Regierung betrieben wird.