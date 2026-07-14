Bedenkliche Interviews

Da konnte man also am vergangenen Freitag quer durch fast alle etablierten Printmedien des Landes – mit Ausnahme der „Kronen Zeitung“ – ein nahezu wortgleiches Interview mit Bundeskanzler Christian Stocker lesen.
EINERSEITS lief der Grundtenor seiner Aussagen verständlicherweise in etwa darauf hinaus, dass er die Arbeit der Koalitionsregierung über den grünen Klee lobte und in diesem Zusammenhang jede Kritik als unberechtigt zurückwies.
Und er sich eine „bessere Zweite Republik“ wünsche, verbunden mit einer überaus streitbaren Absage an den von den oppositionellen Freiheitlichen angestrebten und geforderten „Systemwechsel“.
ANDERERSEITS mochten genau diese Serieninterviews in allen sogenannten Mainstream-Medien für Kritiker der Regierung ein Beweis für die Existenz dessen gewesen sein, was Herbert Kickl und seine blauen Mitstreiter als „System“ bezeichnen.
Nun wissen wir, dass der Begriff „System“ wegen seiner Verwendung in der dunklen Zeit des „Tausendjährigen Reichs“ historisch belastet ist. Allerdings spricht es sehr wohl für die Existenz eines etablierten politischen Systems, wenn in nahezu allen Gazetten, nämlich von der konservativen „Presse“ bis hin zum links-linken „Standard“, ohne die Kennzeichnung als bezahlte Anzeige dieselben Interviews abgedruckt werden und damit Verlautbarungs-Journalismus im Sinne der Regierung betrieben wird.
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