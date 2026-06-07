Wenn die aktuellen Food-Trends zum Problem werden

Ich vertrage Gluten nicht. Ich bekomme von Obst Bauchweh. Mir wird auf Kuhmilch übel. Wir alle kennen diese Gespräche, wenn es um Ernährung geht. Nun ist die bewusste Auseinandersetzung mit dem, was tagtäglich auf unserem Teller und letztendlich im Magen landet, eine durchaus wichtige Sache. Schließlich leben wir alle davon. Nur gibt es dabei einige Fakten, die manchmal fehlinterpretiert werden. Daher befassen wir uns u.a. an dieser Stelle mit der weit verbreiteten Annahme, dass Nahrungsmittelallergien zunehmen.

Keine Volkskrankheit

Dies ist aber zum Glück nicht der Fall, wie Prof. Dr. Gunter Sturm, Leiter Allergieambulatorium Reumannplatz in Wien; Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, Graz, aufklärt: „Echte Nahrungsmittelallergien sind sehr selten und treten in der Bevölkerung im Bereich von 0,1% bis 1% auf. Insektengiftallergien sind weitaus häufiger. Wir sehen auch keine Zunahme an Unverträglichkeiten, es haben sich aber die subjektive Wahrnehmung und das Bewusstsein dafür geschärft. Die Problematik wird häufig überschätzt. Es handelt sich nicht um eine Volkskrankheit.“