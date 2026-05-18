Stinkiges „Lüftchen“: Warum muss man pupsen?

Tierische Luftakrobaten

Menschen sind nicht allein mit diesem „Problem“: Auch Tiere lassen Luft ab. Als größte Pupserin gilt meist die Kuh. Verdaut sie ihr Futter, entsteht in ihrem Magen ebenso Methan. Dabei handelt es sich um ein Gas, das weltweit für die schädliche Klimaerwärmung sorgt. Forscher haben herausgefunden, dass man die tierischen Blähungen aber offenbar entschärfen kann, wenn man zum Beispiel Knoblauch in ihr Futter mischt. Unter Wasser scheint Furzen übrigens sogar richtig lustig zu sein: Denn Heringe lassen „einen fahren“, um miteinander zu „reden“.