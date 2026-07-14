Ära-Ende? Deschamps und die Crème de la Crème

Seit 2012 ist Didier Deschamps Trainer des französischen Nationalteams. Nach dem Titel 2018 und der Final-Teilnahme vor vier Jahren will er sich mit einem zweiten Triumph verabschieden. Ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag könnte Les Bleus gegen Spanien ins Finale einziehen. Im Krone WM-Studio gibt es die optimale Vorbereitung auf die Halbfinal-Paarungen.