Schlange biss in Vene: 54 Dosen Gegengift nötig

Bissopfer schrieb schon Abschiedsbriefe

„Da die Situation ziemlich beängstigend war, war ich mir nicht sicher, ob ich das überstehen würde. Irgendwann habe ich ein paar Briefe an meine Kinder geschrieben, damit sie wenigstens noch einen letzten Brief von Papa haben“, erklärte Howarth. Als es nach 36 verabreichten Dosen kein Gegengift mehr im Spital gab, musste er in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Dort bekam er ein anderes Serum – dort waren weitere 18 Dosen nötig.