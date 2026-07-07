Haben Sie schon einmal von Yurashi gehört?

Aber auch bei Sehnenentzündungen und nach Traumata findet die Methode Anwendung. Es ist ein gutes Werkzeug, um Stress und Sorgen – Hauptursachen vieler Krankheiten – loszulassen. Traumatische Erlebnisse und anhaltender Stress hinterlassen nicht nur seelische Spuren – sie beeinflussen auch die körperlichen Reaktionen. Oft wirken belastende Erfahrungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Viele Menschen befinden sich dadurch in einem Zustand innerer Anspannung, denn das Nervensystem gerät aus dem Gleichgewicht: Der sogenannte Sympathikus – zuständig für Aktivierung, Leistung und Schutzmechanismen - übernimmt dauerhaft die Kontrolle. Der Körper bleibt in einem Modus von „Kampf oder Flucht“ und findet nicht mehr in die Regeneration zurück.