Warum heißt das Muttermal nach Mama?

Das Wort „Muttermal“ klingt, als hätte es direkt etwas mit Mama zu tun. Es ist mehrere hundert Jahre alt und bedeutet wirklich „von der Mutter stammendes Zeichen“. Früher, als die Menschen noch nichts von Genen oder Vererbung wussten, haben sie sich gedacht: Wenn ein Baby mit einem Fleck geboren wird, muss das etwas mit seiner Mama zu tun haben, weil es während der Schwangerschaft in ihrem Bauch gewachsen ist. Deshalb suchten sie nach einfachen Erklärungen wie dieser.