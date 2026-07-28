Diebesduo nahm in Wiener Banken Frauen ins Visier

Gleich dreimal schlugen sie zu – und gleich dreimal waren sie auch erfolgreich. Zwei Unbekannte haben Anfang Juni in drei Wiener Bankfilialen mit einem fiesen Trick Frauen um ihr Bargeld gebracht. Die Polizei hat Fotos der beiden mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Bitte um Mithilfe!
Das Duo hatte am 6. Juni in Bankfilialen in der Landstraße, in Favoriten und in Währing zugeschlagen. Als Opfer nahmen die beiden Männer jeweils ältere Frauen ins Visier, die gerade beim Bankomaten Geld abheben wollten.
Frauen abgelenkt, dann zugeschlagen
Das Vorgehen war jedes Mal dasselbe: Als bereits die Karte steckte, sprach einer der Männer das Opfer an und verwickelte es in ein Gespräch – und zog in der Zwischenzeit unbemerkt die Bankomatkarte heraus. „Anschließend forderte er die Frauen auf, den PIN-Code erneut einzugeben. Währenddessen wurde die Bankomatkarte an den Komplizen übergeben, der mit der ausgespähten PIN den höchstmöglichen Bargeldbetrag vom Konto der Opfer behob“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.
Die drei Frauen im Alter von 66, 82 und 85 Jahren wurden in Summe um 5600 Euro gebracht. Mittlerweile konnten Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter gesichert werden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe und Hinweise.
Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Männer machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an die Polizeiinspektion Juchgasse unter den Telefonnummern 01/31310-58252 oder 01/31310-58333 zu wenden.
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