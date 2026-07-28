Diebesduo nahm in Wiener Banken Frauen ins Visier

Frauen abgelenkt, dann zugeschlagen

Das Vorgehen war jedes Mal dasselbe: Als bereits die Karte steckte, sprach einer der Männer das Opfer an und verwickelte es in ein Gespräch – und zog in der Zwischenzeit unbemerkt die Bankomatkarte heraus. „Anschließend forderte er die Frauen auf, den PIN-Code erneut einzugeben. Währenddessen wurde die Bankomatkarte an den Komplizen übergeben, der mit der ausgespähten PIN den höchstmöglichen Bargeldbetrag vom Konto der Opfer behob“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.