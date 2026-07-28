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„Gibt nichts Größeres“

Offiziell: Zidane kehrt auf die Trainerbank zurück

Fußball International
28.07.2026 11:23
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun ist es fix: Zinedine Zidane ist neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft! 

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Nachdem die Verpflichtung des Weltstars zuletzt schon ein offenes Geheimnis war, bestätigte Frankreichs Verband FFF nun den Vertrag mit dem 54-Jährigen. Zidane unterschrieb bis ins Jahr 2030 und soll die Equipe Tricolore bei der EM 2028 und der WM zwei Jahre später zu Erfolgen führen.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

„Ich habe es oft gesagt: Es gibt nichts Größeres als die französische Nationalmannschaft. Daher ist es eine Freude und natürlich eine große Ehre, Trainer dieser französischen Nationalmannschaft zu werden. Es ist aber auch eine Verantwortung“, wurde Zidane in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Zahlreiche Erfolge bei Real
Zidane kehrt nach fünf Jahren Auszeit auf den Trainerstuhl zurück. Seine bisher letzte Station war Real Madrid, das er damals zum zweiten Mal betreut hatte. Real führte er u.a. dreimal zum Titelgewinn in der Champions League. Die Anstellung als neuer „Sélectionneur“ beginnt offiziell Anfang September – gut drei Wochen vor dem Auftakt zur Nations League mit den Spielen gegen die Türkei, Belgien und Italien.

Deschamps hatte nach der Weltmeisterschaft seine 14-jährige Ära als Auswahlcoach beendet. Als Krönung seines erfolgreichen Schaffens hatte Deschamps die Mannschaft um Kylian Mbappe 2018 in Russland zum WM-Titel geführt. Weitere Triumphe verpasste er im Finale der Heim-EM 2016 gegen Portugal und im WM-Endspiel 2022 gegen Argentinien. Bei der WM in Nordamerika verpasste Frankreich das Finale durch eine Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Champion Spanien.

Didier Deschamps
Didier Deschamps(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Weltmeister war Deschamps auch 1998 als Spieler geworden – im eigenen Land an der Seite Zidanes. Gemeinsam gewann man auch den EM-Titel 2000.

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