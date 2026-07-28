Emotionale Worte! Karriereende nach Herz-Drama

Start in ein neues Leben

Er werde den Ärzten und auch allen anderen medizinischen Fachkräften, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, für immer dankbar sein. „Das Karriereende geschieht nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Sport so lange ausüben konnte und jetzt so gesund bin, dass ich von diesem Punkt an ein normales Leben führen kann“, so Murray.