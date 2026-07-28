Abdul B.: Kein Kontakt zu Österreichs Islamisten

Nichts konnte den Fanatismus von Abdul B. brechen

Wie hartnäckig sich bei manchen trotz aller Bemühungen die Gehirnwäsche hält, zeigt der Fall von Abdul B. in erschreckender Weise auf. Mehrmals hatte er vergeblich versucht, sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien anzuschließen. Wegen Terrorverdachts saß der Mann hinter Gittern, wollte dort Mitgefangene missionieren und inszenierte sich als „Vorbeter“. Interne Unterlagen kommen zu dem Schluss: Die Haft konnte seinen Fanatismus nicht brechen. Auch das danach auferlegte Deradikalisierungsprogramm trug keine Früchte. Weder habe der Mann kooperiert, noch habe es Zugänge gegeben, schilderte Deutschlands bekanntester Extremismusberater Thomas Mücke der „Bild Zeitung“. Daher sei auch diese Maßnahme nicht geeignet gewesen, lautete das Fazit des Experten.