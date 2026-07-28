Nur zu Gast, nur auf Zeit

Nun schaltet die Steiermark unter Landeshauptmann Mario Kunasek in Sachen Asylpolitik endgültig auf hart. Nachdem bereits eine strenge „Hausordnung“ erlassen wurde und eine Sachleistungskarte sowie die Verpflichtung zu Hilfsarbeiten für Asylwerber, die die Mindestsicherung beziehen, eingeführt wurden, soll es nun einen regelrechten Vertrag geben. Da müssen die Schutzsuchenden mit ihrer Unterschrift zur Kenntnis nehmen, dass sie nur Gäste in der Steiermark sind und das auch nur auf Zeit.