Seltener Feuersturm in Frankreich aufgetreten

In Frankreich sei das Phänomen „beispiellos“, sagte Brocardi. Der Feuersturm könne meist weder gelöscht noch unter Kontrolle gebracht werden. Die Winde würden nämlich ständig die Richtung wechseln. „Die Folge ist, dass es sich in alle Richtungen ausbreitet und mehrere Feuerfronten bildet, was die Lage völlig unberechenbar macht“, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Entweder es komme dann Regen, „wobei es drei Tage lang heftig schütten müsste“, oder man finde einen Weg, „das Feuer an einen Ort zu lenken, an dem es von selbst erlischt – zum Beispiel am Meer“.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Feuersturm: