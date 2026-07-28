Dahlmeier-Drama: Ex-Teamkollegin verrät ihr Ritual

Die Trauer komme nach wie vor in Wellen, erklärt Hammerschmidt gegenüber „Bild“. „Laura war für mich eine Naturgewalt, die unzerstörbar war. Ich habe immer gedacht, ihr passiert nie irgendwas“, erklärt die 36-Jährige, die nach wie vor mit dem Verlust umzugehen lernen muss.