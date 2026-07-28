Zendaya: Wow-Auftritt bei Marvel-Premiere in L.A.

Die 29-Jährige erschien in einer schwarzen Couture-Robe aus der Herbstkollektion 2026 von Ashi Studio. Das tief ausgeschnittene Kleid war mit skulpturalen Details versehen, die an die Mundwerkzeuge einer Spinne erinnern. Dazu kombinierte Zendaya schwarze Pumps. Einer der Schuhe hatte eine kleine Spinne als Verzierung, so als wäre sie gerade auf Zendaya gekrabbelt. Abgerundet wurde das Outfit von unübersehbaren Diamantohrringen von Maison Boucheron, die wie hängende Spinnennetze aussahen.