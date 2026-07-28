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Zendaya: Wow-Auftritt bei Marvel-Premiere in L.A.

Society International
28.07.2026 10:30
Zendaya zog bei der Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ im spektakulären Spinnen-Look alle ...
Zendaya zog bei der Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ im spektakulären Spinnen-Look alle Blicke auf sich(Bild: Krone-Collage/EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zendaya bleibt ihrer spektakulären Methode treu, Filmrollen auch auf dem roten Teppich modisch zu inszenieren. Bei der Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ in Los Angeles sorgte die Schauspielerin am Montagabend wieder mit einem außergewöhnlichen Look für Aufsehen.

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Die 29-Jährige erschien in einer schwarzen Couture-Robe aus der Herbstkollektion 2026 von Ashi Studio. Das tief ausgeschnittene Kleid war mit skulpturalen Details versehen, die an die Mundwerkzeuge einer Spinne erinnern. Dazu kombinierte Zendaya schwarze Pumps. Einer der Schuhe hatte eine kleine Spinne als Verzierung, so als wäre sie gerade auf Zendaya gekrabbelt. Abgerundet wurde das Outfit von unübersehbaren Diamantohrringen von Maison Boucheron, die wie hängende Spinnennetze aussahen.

Hier können Sie Bilder des perfektionierten Spinnen-Styles durchklicken:

Zendaya setzte bei der Premiere des Films „Spider-Man: Brand New Day“ in Los Angeles auf einen ...
Zendaya setzte bei der Premiere des Films „Spider-Man: Brand New Day“ in Los Angeles auf einen düsteren Spinnenlook.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Das tief ausgeschnittene Kleid war mit skulpturalen Details versehen, die an die Mundwerkzeuge ...
Das tief ausgeschnittene Kleid war mit skulpturalen Details versehen, die an die Mundwerkzeuge einer Spinne erinnern.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Dazu kombinierte Zendaya schwarze Pumps, wobei auf einem der Schuhe eine kleine Spinne zu ...
Dazu kombinierte Zendaya schwarze Pumps, wobei auf einem der Schuhe eine kleine Spinne zu entdecken war.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Abgerundet wurde das Outfit durch auffällige Diamantohrringe von Maison Boucheron, die wie ...
Abgerundet wurde das Outfit durch auffällige Diamantohrringe von Maison Boucheron, die wie hängende Spinnennetze aussahen.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

Auch Holland trägt Hommage an Rolle
Auch ihr Beauty-Look griff das düstere Spinnen-Thema auf: Einzelne Haarsträhnen waren kunstvoll an die Stirn gelegt, dazu trug sie ein dramatisches Smokey-Eye-Make-up. Verantwortlich für den spektakulären Auftritt war erneut ihr langjähriger Star-Stylist Law Roach.

An ihrer Seite zeigte sich Ehemann Tom Holland, der im neuen Marvel-Film erneut als Peter Parker alias Spider-Man zu sehen ist. Der 30-Jährige erschien in einem bordeauxfarbenen Anzug mit leuchtend rotem Hemd und dunkelblauer Krawatte – eine stilvolle Anspielung auf das legendäre Spider-Man-Kostüm. Gemeinsam posierte das Paar entspannt für die Fotografen und zog alle Blicke auf sich.

Zendaya und ihr Ehemann Tom Holland: Der 30-Jährige erschien in einem bordeauxfarbenen Anzug ...
Zendaya und ihr Ehemann Tom Holland: Der 30-Jährige erschien in einem bordeauxfarbenen Anzug mit leuchtend rotem Hemd und dunkelblauer Krawatte – eine stilvolle Anspielung auf das legendäre Spider-Man-Kostüm.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Für Zendaya ist es nicht das erste Mode-Statement während der Promotion zum neuen Spider-Man-Film.

Bereits Ende Juni begeisterte sie bei einem Fototermin in London mit einer seltenen Archiv-Robe von John Galliano aus dem Jahr 1997. Das Kleid zeigte auf dem Rücken ein funkelndes Spinnennetz aus Kristallen und wurde weltweit gefeiert. 

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