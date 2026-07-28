Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit „absurdem Trick“

Trump-Regierung senkt Zahl der Kriegstoten im Iran

Außenpolitik
28.07.2026 10:42
Das militärische Vorgehen der Trump-Regierung sorgt auch bei den eigenen Anhängern für Unmut – ...
Das militärische Vorgehen der Trump-Regierung sorgt auch bei den eigenen Anhängern für Unmut – nun werden die offiziellen Zahlen geschönt.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vier gefallene US-Soldaten verschwanden plötzlich aus der offiziellen Statistik des Pentagon – zumindest vorübergehend. Die Änderung der Opferzahlen nach dem Krieg gegen den Iran sorgt in den USA für heftige Kritik. Angehörige, Veteranen und Politiker werfen dem Verteidigungsministerium mangelnde Transparenz und Respekt gegenüber den Gefallenen vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf der Internetseite des Pentagon war die Zahl der im Rahmen der Militäroperation „Operation Epic Fury“ getöteten US-Soldaten zunächst mit 18 angegeben. Wenig später wurde sie jedoch auf 14 reduziert. Nach Angaben von Militärvertretern wurden vier Soldaten aus der Statistik herausgenommen, weil sie erst nach dem von US-Präsident Donald Trump im April verkündeten Waffenstillstand bei Einsätzen in Jordanien und im Irak ums Leben gekommen seien.

Pentagon spricht von „Datenstörungen“
Wie die „New York Times“ berichtet, begründete das Pentagon die Änderung zunächst mit „vorübergehenden Datenstörungen“ auf der Website. Am Wochenende wurde die Datenbank schließlich erneut angepasst: Die vier Soldaten werden nun in einer eigenen Kategorie mit der Bezeichnung „Overseas Operations“ geführt, die Einsätze ab dem 7. Juli 2026 erfasst.

Dadurch bleibt die Zahl der im Iran-Krieg gefallenen Soldaten offiziell bei 14, während die vier weiteren Todesfälle separat ausgewiesen werden.

Veteranen sprechen von „Schlag ins Gesicht“
Die Umstellung löste scharfe Kritik aus. Tanya Stamos, eine Veteranin der US-Marine und Gründerin einer gemeinnützigen Organisation für Veteranen, bezeichnete die Herabsetzung der Opferzahl als „widerlich und entmutigend“. Es sei ein Schlag ins Gesicht jener Soldaten, die ihrem Land gedient und dafür ihr Leben gegeben hätten.

Auch Angehörige äußerten ihren Unmut. Dominic Ascioti, dessen Bruder während des Konflikts im Nahen Osten stationiert war, sprach entweder von „grober Inkompetenz“ oder einem bewussten Versuch, die Realität zu verzerren. Familien hätten Anspruch auf größtmögliche Transparenz darüber, was mit ihren Angehörigen geschehen sei.

Auch der Kongress fordert Aufklärung
Die Kritik erreichte auch den US-Kongress. Demokratische Senatoren forderten Verteidigungsminister Pete Hegseth in einem Schreiben zu einer vollständigen Aufstellung aller getöteten und verwundeten Soldaten auf. Sie bemängeln, dass das Pentagon während des Konflikts nicht immer zeitnah und umfassend über Opfer informiert habe.

Das Balkendiagramm zeigt Angriffe im Iran-Krieg von 28. Februar bis 8. Juli. Die Angriffe auf den Iran durch USA und Israel nehmen bis Anfang April stark zu, fallen dann ab und steigen im Juli wieder leicht an. Iranische Angriffe auf Israel und Golf-Staaten sind zu Beginn des Jahres am häufigsten und bleiben nach der Waffenruhe auf niedrigem Niveau. In Libanon ist die Zahl der Angriffe Israels und der Hisbollah bis April hoch, sinkt dann und nimmt im Juni und Juli wieder leicht zu. Quelle: Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

„Riesige Respektlosigkeit“ gegenüber den Familien
Auch Veteranenorganisationen sehen die neue Zählweise kritisch. Der „Guardian“ zitiert den pensionierten Konteradmiral Michael E. Smith mit den Worten, es sei eine „riesige Respektlosigkeit“ gegenüber den Familien der Gefallenen. Die Behauptung, die vier Soldaten seien nicht als Opfer des Krieges, sondern lediglich bei „Auslandseinsätzen“ ums Leben gekommen, sei „lächerlich“.

Zusätzliche Kritik entzündet sich daran, dass das Pentagon seine Datenbank gleichzeitig um mehr als 140 verwundete Soldaten ergänzte. Nach Angaben des „Guardian“ wurden die vier getöteten Soldaten – 1st Lt. Tyler James Feehan, Pvt. Isabella Gonzales, Sgt. Angel S. Rampersad und Sgt. Michael Emmanuel Swinton – der neuen Kategorie „Overseas Operations“ zugeordnet.

Regierung verweist auf Gesetzesauslegung
Die Trump-Regierung begründet die Trennung der Opferzahlen mit ihrer Auslegung des War Powers Act von 1973. Dieses Gesetz verpflichtet den Präsidenten grundsätzlich dazu, militärische Einsätze nach 60 Tagen zu beenden, sofern der Kongress keiner Verlängerung zustimmt. Nach Auffassung der Regierung setzte der im April vereinbarte Waffenstillstand diese Frist vorübergehend aus, weshalb die späteren Einsätze getrennt erfasst würden.

Lesen Sie auch:
Das derzeit einzig sichtbare Zeichen eines weltoffeneren Iran kommt von der Bevölkerung selbst – ...
Trump sieht „Chance“
Neue Spannungen trüben die Aussicht auf Iran-Deal
28.07.2026
Eskalation im Iran
Trump attackierte mit fliegendem Bomber-Giganten
23.07.2026
Krone Plus Logo
USA in der Zwickmühle
Wie Irankrieg die Macht von Donald Trump bedroht
22.07.2026

Kritik aus beiden Großparteien
Diese Argumentation stößt jedoch auch bei Politikern auf Widerstand. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie sprach von einem „absurden Trick“ und erklärte, das Pentagon tue so, als habe es zwei getrennte Iran-Kriege gegeben. Die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand forderte vollständige Transparenz über die menschlichen Kosten des Konflikts und kündigte an, sich weiter für Aufklärung einzusetzen.

Unterdessen dauern die Diskussionen über die Informationspolitik des Pentagon an. Veteranenverbände sehen in der geänderten Statistik ein weiteres Beispiel für einen aus ihrer Sicht problematischen Umgang mit den tatsächlichen Folgen des Krieges und fordern eine lückenlose Offenlegung aller Todes- und Verletzungszahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.07.2026 10:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.227 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
157.695 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.486 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1419 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
988 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
753 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Mehr Außenpolitik
Mit „absurdem Trick“
Trump-Regierung senkt Zahl der Kriegstoten im Iran
Trump sieht „Chance“
Neue Spannungen trüben die Aussicht auf Iran-Deal
Amnesty kritisiert:
Staatsumbau in Ungarn „wie unter Viktor Orbán“
Kampf gegen Transit
Signal an die EU: Landtagssitzung auf Autobahn?
Krone Plus Logo
Unis auf Sparkurs
„50 Stellen weg und Aufnahmestopp in Verwaltung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf