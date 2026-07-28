Trump-Regierung senkt Zahl der Kriegstoten im Iran

Das Balkendiagramm zeigt Angriffe im Iran-Krieg von 28. Februar bis 8. Juli. Die Angriffe auf den Iran durch USA und Israel nehmen bis Anfang April stark zu, fallen dann ab und steigen im Juli wieder leicht an. Iranische Angriffe auf Israel und Golf-Staaten sind zu Beginn des Jahres am häufigsten und bleiben nach der Waffenruhe auf niedrigem Niveau. In Libanon ist die Zahl der Angriffe Israels und der Hisbollah bis April hoch, sinkt dann und nimmt im Juni und Juli wieder leicht zu. Quelle: Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).