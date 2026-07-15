Lkw-Kontrollstelle spielt nun „alle Stückerln“

Der schon etwas marode rumänische Sattelzug, der am Mittwoch genauer unter die Lupe genommen wurde, ist einer von rund 1 Million (!) Schwerfahrzeugen, die jährlich von der A12 bei Radfeld bzw. Kundl ausgeleitet werden. Pech für den Lenker bzw. seine Firma: Auch der Asfinag-Prüfzug war – wie an 150 Tagen im Jahr – in Radfeld vor Ort und so wurde etwa die Bremskraft jeder einzelnen Achse überprüft. Am Ende wurde das Fahrzeug sogar aus dem Verkehr gezogen.