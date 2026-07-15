Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus- und Umbau an A12

Lkw-Kontrollstelle spielt nun „alle Stückerln“

Tirol
15.07.2026 18:00
Der neue Kontrollraum mit viel Technik und Blick auf die Lkw.
Der neue Kontrollraum mit viel Technik und Blick auf die Lkw.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Alle technischen Möglichkeiten bietet nach dem Umbau und der Erweiterung um insgesamt 3,5 Millionen Euro die Kontrollstelle an der A12 bei Radfeld. Tirolweit wurden im Vorjahr rund 68.000 Übertretungen bei Lkw festgestellt, das lässt auch einige Millionen Euro Strafgelder sprudeln ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der schon etwas marode rumänische Sattelzug, der am Mittwoch genauer unter die Lupe genommen wurde, ist einer von rund 1 Million (!) Schwerfahrzeugen, die jährlich von der A12 bei Radfeld bzw. Kundl ausgeleitet werden. Pech für den Lenker bzw. seine Firma: Auch der Asfinag-Prüfzug war – wie an 150 Tagen im Jahr – in Radfeld vor Ort und so wurde etwa die Bremskraft jeder einzelnen Achse überprüft. Am Ende wurde das Fahrzeug sogar aus dem Verkehr gezogen.

Wohlgemuth (re.) und Zumtobel – dahinter Tomac – beobachten Mitarbeiter des mobilen Prüfzuges.
Wohlgemuth (re.) und Zumtobel – dahinter Tomac – beobachten Mitarbeiter des mobilen Prüfzuges.(Bild: Christof Birbaumer)

„68.000 Übertretungen wurden im Vorjahr tirolweit festgestellt“, bilanzierte Verkehrs-LR René Zumtobel beim Lokalaugenschein. Allein 40.000 waren es bei den beiden Kontrollstellen im Unterland.

Die Kontrollzone für die Lkw blieb auf den ersten Blick weitgehend unverändert. doch unter ...
Die Kontrollzone für die Lkw blieb auf den ersten Blick weitgehend unverändert. doch unter anderem wurden die Waagen saniert bzw. erneuert.(Bild: Christof Birbaumer)

Bis zu 44 Mitarbeiter auf der verdoppelten Größe
Anlass des Politiker-Besuchs war die Fertigstellung des 3,5 Millionen Euro teuren Umbaus in Radfeld. Bis zu 44 Mitarbeiter finden nun modernste Arbeitsplätze vor – auch wenn die reine Kontrolltätigkeit weiter im Freien und auch bei winterlichen Minusgraden erfolgen muss.

Zitat Icon

Je effizienter die Kontrollen in Tirol sind und je mehr Zeit sie umfassen, desto höher ist die Nachfrage bei der Rollenden Landstraße.

LHStv. Philip Wohlgemuth

Bild: Christof Birbaumer

Beispielgebend für das Projekt sind die Fotovoltaikanlage am Dach, eine Beheizung per Wärmepumpe, eine generalsanierte Brückenwaage und eine Erneuerung der Achslastwaage. Die Bediensteten finden außerdem angenehme Sozial- und Ruheräume vor.

Schlüsselübergabe mit Leitgeb (Leiter Verkehrsabteilung), Tomac, Wohlgemuth, ...
Schlüsselübergabe mit Leitgeb (Leiter Verkehrsabteilung), Tomac, Wohlgemuth, Kontrollstellenleiter Außerhofer und LR Zumtobel – von links.(Bild: Christof Birbaumer)

Lieber auf den Zug, um Kontrolle zu vermeiden?
„Je effizienter die Kontrollen in Tirol sind und je mehr Zeiten sie umfassen, desto höher ist die Nachfrage bei der Rollenden Landstraße“, verwies LHStv. und Hochbaureferent Philip Wohlgemuth auf „Lenkungseffekte“ von der Straße auf die Schiene. Ob das angesichts von 2,5 Millionen Lkw jährlich auf der Brennerroute ein echter Trost ist?

Lesen Sie auch:
Die Lkw-Daten fließen in den Laptop der Polizei – Ausflüchte wohl zwecklos.
Hightech-Zubau an A12
Kontrollen: Lkw und Fahrer immer „gläserner“
16.10.2025

Landespolizeidirektor Helmut Tomac zeigte sich über die neuen Bedingungen („Auf höchstem fachlichem Niveau“) erfreut. Er verwies auch auf 5 Millionen Euro an Strafgeldern, die im Vorjahr kassiert wurden. Das Geld fließt in den Landes-Sozialtopf. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
15.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.633 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
145.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.979 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf