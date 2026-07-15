„Urteilen – ohne Geruch des Rauchs in der Nase“

Der Kommentar von Agrarlandesrätin Michaela Langer Weninger:

„Vor wenigen Tagen brannte ein Schweinestall bis auf die Grundmauern nieder. 600 Tiere kamen in den Flammen um. Eine Zahl, die sich schnell aussprechen lässt – und doch kaum begreifbar ist. Denn hinter dieser Zahl stecken keine Statistik, sondern eine Existenz und hunderte Lebewesen. Eine Familie, die jeden Tag im Stall steht, bevor die Sonne aufgeht. Die sich um das Wohlergehen ihrer Tiere kümmert, bei Wind und Wetter, an Wochenenden, an Feiertagen. Menschen, für die der Hof nicht einfach ein Beruf ist, sondern ein Leben.