Händler betrog Kunde mit manipulierter Goldwaage

Gold in Geld verwandeln – das wollte ein deutscher Kunde vor drei Jahren in Lustenau. Ein Zeitungsinserat versprach genau das: Schmuck, Pelze, Gold – alles gegen bares Geld. Also machte er sich auf den Weg zur angegebenen Adresse, wo ihn ein 30-jähriger, selbstständiger Geschäftsmann empfing. Freundlich, professionell – und mit einer Goldwaage, die er davor manipuliert hatte. Der Kunde übergab seine Goldmünzen und Barren, der Händler legte sie auf die Waage und las einen Wert von rund 6000 Euro ab. Danach wurde das Geld ausbezahlt, das Geschäft schien erledigt. Der Kunde vertraute dem freundlichen Händler und ahnte nichts Böses.