WM-Eröffnungsspiel 2027 im Stadion von Schalke 04

Wie 2010 beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr mit einem Spektakel auf Schalke!
Deutschland eröffnet die WM am 13. Mai 2027 in der Gelsenkirchener Fußball-Arena gegen Vize-Weltmeister Schweiz. Die Arena auf Schalke hat aktuell ein Fassungsvermögen von 61.574 Zuschauern. 2010 waren zum Eröffnungsspiel zwischen dem DEB-Team und den USA 77.803 Besucher gekommen, was damals ein Weltrekord war.
Spielplan wird im September publiziert
Nach dem Eröffnungsspektakel auf Schalke finden die weiteren Spiele in Düsseldorf und Mannheim statt. Österreich spielt in der Gruppe A in Mannheim, neben Deutschland und der Schweiz sind Weltmeister Finnland, Schweden, Lettland, Slowenien und die Ukraine die Gegner. Der Spielplan wird erst im September publiziert. Ab Donnerstag sind Tickets für die WM erhältlich. Die günstigsten Karten sollen 39 Euro kosten.
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