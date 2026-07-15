WM-Eröffnungsspiel 2027 im Stadion von Schalke 04

Spielplan wird im September publiziert

Nach dem Eröffnungsspektakel auf Schalke finden die weiteren Spiele in Düsseldorf und Mannheim statt. Österreich spielt in der Gruppe A in Mannheim, neben Deutschland und der Schweiz sind Weltmeister Finnland, Schweden, Lettland, Slowenien und die Ukraine die Gegner. Der Spielplan wird erst im September publiziert. Ab Donnerstag sind Tickets für die WM erhältlich. Die günstigsten Karten sollen 39 Euro kosten.