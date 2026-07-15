Der Himmel beruhigt sich – doch nicht überall

Vor allem am Abend und zu Beginn der Nacht ziehen vielerorts noch Schauer- und Gewitterzellen über das Land. Lokal kann es noch einmal kräftig regnen, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunehmend. Die letzten Regenwolken lockern auf und vielerorts zeigt sich wieder der Sternenhimmel.