Der Himmel beruhigt sich – doch nicht überall

Nach Stunden voller banger Blicke zum Himmel und unzähliger Feuerwehreinsätze können viele Österreicher am Mittwochabend erstmals wieder etwas aufatmen – doch ganz vorbei ist die Unwettergefahr noch nicht.
Vor allem am Abend und zu Beginn der Nacht ziehen vielerorts noch Schauer- und Gewitterzellen über das Land. Lokal kann es noch einmal kräftig regnen, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunehmend. Die letzten Regenwolken lockern auf und vielerorts zeigt sich wieder der Sternenhimmel.
Ganz ausgestanden ist die Sache allerdings vor allem im Süden noch nicht. Dort halten sich Schauer und einzelne Gewitter deutlich länger und können bis in die Nacht hinein für nasse Straßen und ungemütliches Wetter sorgen.
Angenehme 14 bis 20 Grad in der Nacht
Abseits möglicher Gewitterböen weht der Wind nur schwach. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf angenehme 14 bis 20 Grad zurück – nach den schwülen und teils unwetterreichen Stunden eine willkommene Verschnaufpause.
Wer glaubt, dass damit endgültig Ruhe einkehrt, dürfte allerdings enttäuscht werden. Schon am Donnerstag können in den frühen Morgenstunden vor allem im Südosten noch einzelne Regenschauer durchziehen.
Temperaturen klettern wieder nach oben
Danach zeigt sich zunächst wieder häufig die Sonne, ehe sich über den Bergen erneut mächtige Quellwolken auftürmen. Besonders zwischen den Hohen Tauern und dem Wechsel sowie auch im Waldviertel steigt am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit für neue Gewitter. Abseits dieser Regionen dürfte es überwiegend trocken bleiben.
Dazu wird es erneut hochsommerlich heiß: Bei 27 bis 34 Grad kommt rasch wieder Schwüle auf – und damit auch neues Potenzial für kräftige Gewitter.
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