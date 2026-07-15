Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das bringt die Nacht

Der Himmel beruhigt sich – doch nicht überall

Österreich
15.07.2026 18:00
Blitz, Donner und Regen haben Österreich zugesetzt. In der Nacht wird es ruhiger, bevor am ...
Blitz, Donner und Regen haben Österreich zugesetzt. In der Nacht wird es ruhiger, bevor am nächsten Tag wieder neue Gewitter drohen. (Symbolbild)(Bild: Jordi - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Stunden voller banger Blicke zum Himmel und unzähliger Feuerwehreinsätze können viele Österreicher am Mittwochabend erstmals wieder etwas aufatmen – doch ganz vorbei ist die Unwettergefahr noch nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor allem am Abend und zu Beginn der Nacht ziehen vielerorts noch Schauer- und Gewitterzellen über das Land. Lokal kann es noch einmal kräftig regnen, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunehmend. Die letzten Regenwolken lockern auf und vielerorts zeigt sich wieder der Sternenhimmel.

Ganz ausgestanden ist die Sache allerdings vor allem im Süden noch nicht. Dort halten sich Schauer und einzelne Gewitter deutlich länger und können bis in die Nacht hinein für nasse Straßen und ungemütliches Wetter sorgen.

Angenehme 14 bis 20 Grad in der Nacht
Abseits möglicher Gewitterböen weht der Wind nur schwach. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf angenehme 14 bis 20 Grad zurück – nach den schwülen und teils unwetterreichen Stunden eine willkommene Verschnaufpause.

Wer glaubt, dass damit endgültig Ruhe einkehrt, dürfte allerdings enttäuscht werden. Schon am Donnerstag können in den frühen Morgenstunden vor allem im Südosten noch einzelne Regenschauer durchziehen.

Temperaturen klettern wieder nach oben
Danach zeigt sich zunächst wieder häufig die Sonne, ehe sich über den Bergen erneut mächtige Quellwolken auftürmen. Besonders zwischen den Hohen Tauern und dem Wechsel sowie auch im Waldviertel steigt am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit für neue Gewitter. Abseits dieser Regionen dürfte es überwiegend trocken bleiben.

Dazu wird es erneut hochsommerlich heiß: Bei 27 bis 34 Grad kommt rasch wieder Schwüle auf – und damit auch neues Potenzial für kräftige Gewitter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
15.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.633 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
145.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.979 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Österreich
Aus- und Umbau an A12
Lkw-Kontrollstelle spielt nun „alle Stückerln“
Das bringt die Nacht
Der Himmel beruhigt sich – doch nicht überall
Hass nach Stallbrand
„Urteilen – ohne Geruch des Rauchs in der Nase“
In Keller gelockt
Bub (11) musste Schuhe seiner Peiniger ablecken
Experten warnen
Invasive Muschel breitet sich in Österreich aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf