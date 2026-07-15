Jennifer Lopez zeigt Ben Affleck, was er verpasst!

Diese Woche wären Ben Affleck und Jennifer Lopez vier Jahre verheiratet – wenn die Ehe nur gehalten hätte. J.Los „Retourkutsche“ an ihren Ex? Sie zeigt sich derzeit so aufreizend wie lange nicht mehr ....
Die Latina macht derzeit nämlich Europa unsicher. Nach zahlreichen Wow-Auftritten während der Haute-Couture-Woche in Paris jettete die 56-Jährige nun weiter nach Sizilien. Und da geht es nicht minder heiß zu!
Seitenhieb für Ben Affleck?
Denn auf Instagram legte La Lopez jetzt mit dem nächsten Wow-Look nach. Ein Mega-Dekolleté, aufregende Cut-outs, ein Rock, der kürzer kaum sein könnte – bei diesem Kleid von Dolce & Gabbana weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll!
So sexy präsentierte sich Jennifer Lopez wenige Tage, bevor sie ihren vierten Hochzeitstag mit Ben Affleck gefeiert hätte:
Böse Zungen könnten behaupten, genau das sei auch beabsichtigt. Denn ausgerechnet kurz vor ihrem vierten Hochzeitstag – J.Lo und Affleck heirateten am 16. Juli 2022, zwei Jahre später reichte die Sängerin aber schon wieder die Scheidung ein – zeigte sie sich nicht nur in Weiß, sondern schien ihrem Ex auch zeigen zu wollen, was er mittlerweile versäumt.
„Wie alt bist du gleich noch einmal?“
Ob es klappt? Wer weiß! Die Fans sind jedenfalls begeistert von J.Los sexy Italian-Style.
„Du siehst unbeschreiblich aus“, „Taormina und Sizilien lässt dich noch schöner ausschauen“, oder „Wie alt bist du gleich noch einmal?“, sind nur einige der zahlreichen bewundernden Kommentare, die sich neben der Bildergalerie der Sängerin fanden.
Übrigens hat Lopez in den nächsten Tagen auch einen guten Grund zum Feiern. Denn kaum zu glauben, aber wahr: Die Hollywood-Beauty wird am 24. Juli 57 Jahre alt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.