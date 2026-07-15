Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor „Jubiläum“

Jennifer Lopez zeigt Ben Affleck, was er verpasst!

Society International
15.07.2026 18:00
Jennifer Lopez präsentierte sich kurz vor ihrem „Jubiläum“ mit Ben Affleck in einem aufreizenden ...
Jennifer Lopez präsentierte sich kurz vor ihrem „Jubiläum“ mit Ben Affleck in einem aufreizenden Look in Weiß. Ein böser Seitenhieb?(Bild: Krone-Collage/instagram.com/jlo)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Diese Woche wären Ben Affleck und Jennifer Lopez vier Jahre verheiratet – wenn die Ehe nur gehalten hätte. J.Los „Retourkutsche“ an ihren Ex? Sie zeigt sich derzeit so aufreizend wie lange nicht mehr ....

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Latina macht derzeit nämlich Europa unsicher. Nach zahlreichen Wow-Auftritten während der Haute-Couture-Woche in Paris jettete die 56-Jährige nun weiter nach Sizilien. Und da geht es nicht minder heiß zu!

Seitenhieb für Ben Affleck?
Denn auf Instagram legte La Lopez jetzt mit dem nächsten Wow-Look nach. Ein Mega-Dekolleté, aufregende Cut-outs, ein Rock, der kürzer kaum sein könnte – bei diesem Kleid von Dolce & Gabbana weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll!

So sexy präsentierte sich Jennifer Lopez wenige Tage, bevor sie ihren vierten Hochzeitstag mit Ben Affleck gefeiert hätte:

Böse Zungen könnten behaupten, genau das sei auch beabsichtigt. Denn ausgerechnet kurz vor ihrem vierten Hochzeitstag – J.Lo und Affleck heirateten am 16. Juli 2022, zwei Jahre später reichte die Sängerin aber schon wieder die Scheidung ein – zeigte sie sich nicht nur in Weiß, sondern schien ihrem Ex auch zeigen zu wollen, was er mittlerweile versäumt. 

„Wie alt bist du gleich noch einmal?“
Ob es klappt? Wer weiß! Die Fans sind jedenfalls begeistert von J.Los sexy Italian-Style.

„Du siehst unbeschreiblich aus“, „Taormina und Sizilien lässt dich noch schöner ausschauen“, oder „Wie alt bist du gleich noch einmal?“, sind nur einige der zahlreichen bewundernden Kommentare, die sich neben der Bildergalerie der Sängerin fanden.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lopez weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht: Bei der Paris Fashion Week sorgt die ...
Paris im J.Lo-Fieber
Jennifer Lopez verblüfft alle mit diesem Wow-Kleid
09.07.2026
Sängerin rockt Paris
Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!
07.07.2026

Übrigens hat Lopez in den nächsten Tagen auch einen guten Grund zum Feiern. Denn kaum zu glauben, aber wahr: Die Hollywood-Beauty wird am 24. Juli 57 Jahre alt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.633 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
145.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.979 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Society International
Kurz vor „Jubiläum“
Jennifer Lopez zeigt Ben Affleck, was er verpasst!
Familienshocker
Filmregisseurin entdeckt Serienkiller im Stammbaum
Um neun Jahre jünger
Katie Holmes ist frisch verliebt: ER ist ihr Neuer
„Last-Minute-Treffer“
Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43
Jeder will die Kultbag
Haaland sorgt für den Fashion-Moment des Sommers
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf