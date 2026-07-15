Jennifer Lopez zeigt Ben Affleck, was er verpasst!

Böse Zungen könnten behaupten, genau das sei auch beabsichtigt. Denn ausgerechnet kurz vor ihrem vierten Hochzeitstag – J.Lo und Affleck heirateten am 16. Juli 2022, zwei Jahre später reichte die Sängerin aber schon wieder die Scheidung ein – zeigte sie sich nicht nur in Weiß, sondern schien ihrem Ex auch zeigen zu wollen, was er mittlerweile versäumt.