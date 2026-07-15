Glücksspiel-Reform lockt ausländische Anbieter an

Mehr Geld für Sport?

Zahlreiche Sportverbände hoffen, dass sie von dem neuen Glücksspielgesetz ebenfalls profitieren können. Sie sehen in den bereits budgetierten höheren Steuereinnahmen aus der Öffnung des Glücksspiels eine Möglichkeit, zusätzliche Mittel zu lukrieren. Vom Gewichtheberverband über den Tischfußballbund, über den Österreichischen Ringsportverband und dem Verband für Modernen Fünfkampf bis hin zum Fachverband für Orientierungslauf betonten zahlreiche Verbände die gesellschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Vorteile des Sports – und dessen Förderungswürdigkeit. Aber auch von Sportwetten sollten bei einer Neuregelung die Sport-Verbände ihren Anteil erhalten.