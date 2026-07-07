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2030 nicht mehr dabei

Beben! IOC streicht Traditionssport aus Programm

Ski Nordisch
07.07.2026 16:32
Olympia-Beben um die Nordische Kombination.
Olympia-Beben um die Nordische Kombination.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympia-Knall um die Nordische Kombination! Wie das Internationale Olympische Komitee am Dienstag nach einer Sitzung seiner Exekutive bekannt gegeben hat, fliegt der Traditionssport aus dem Programm. 

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Das Olympia-Aus für die Nordische Kombination ist nun offiziell besiegelt. Lange wurde über die Zukunft des Traditionssports spekuliert, nun gibt es zumindest in olympischer Hinsicht einen bitteren Rückschlag. Denn das IOC hat am Dienstag entschieden, dass die traditionsreiche Mischung aus Skispringen und Langlaufen schon bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nach mehr als 100 Jahren nicht mehr im Programm stehen wird.

Weiterhin im Programm bleiben aber die Alpin-Snowboarder mit dem Parallel-Riesentorlauf. Ein Olympia-Debüt werden Freeride (Ski bzw. Snowboard) sowie Synchro9 (Eiskunstlauf) feiern.

Österreichs Kombi-Star Johannes Lamparter
Österreichs Kombi-Star Johannes Lamparter(Bild: SkiAustria/Clemens Derganc)

Hiobsbotschaft 
„Die heutige Entscheidung des IOC ist eine Hiobsbotschaft für den österreichischen Wintersport und ein schwerer Schlag für die Nordische Kombination“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in einer Mitteilung. Kaum eine andere Disziplin stehe so sehr für Tradition und eine österreichische Erfolgsgeschichte wie diese. „Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die sichtbare Weiterentwicklung dieser Sportart nicht ausreichend berücksichtigt wurde.“

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