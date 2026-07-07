Beben! IOC streicht Traditionssport aus Programm

Das Olympia-Aus für die Nordische Kombination ist nun offiziell besiegelt. Lange wurde über die Zukunft des Traditionssports spekuliert, nun gibt es zumindest in olympischer Hinsicht einen bitteren Rückschlag. Denn das IOC hat am Dienstag entschieden, dass die traditionsreiche Mischung aus Skispringen und Langlaufen schon bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nach mehr als 100 Jahren nicht mehr im Programm stehen wird.