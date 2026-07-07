OECD: „Neue Anzeichen für Abschwächung“

Forderung nach mehr Investition in Bildung und Technologie

Viele Beschäftigte spüren die Folgen der hohen Inflation weiterhin im Geldbörsel. In rund einem Drittel der OECD-Länder liegen die Reallöhne noch immer unter dem Niveau von Anfang 2021. Österreich schneidet allerdings mit einem Plus von 2,6 Prozent besser ab als der OECD-Durchschnitt (+1,2 Prozent), während Italien einen Rückgang von 6,1 Prozent verzeichnet. Die OECD fordert angesichts des negativen Trends mehr Investitionen in Bildung, Weiterbildung und neue Technologien, um die Produktivität und damit auch die Löhne zu steigern.