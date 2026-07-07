Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Kaffeetasse

Tischler wirft Inspektoren raus: 2000 Euro Strafe

Vorarlberg
07.07.2026 17:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Rithor - stock.adobe.com)

In einer Tischlerei in Vorarlberg ist eine Kontrolle des Arbeitsinspektorats eskaliert. Der Chef warf die Beamten kurzerhand aus dem Betrieb – dafür musste er 2000 Euro Strafe zahlen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mitte September 2025 kam es laut einem Bericht der Wirtschaftspressagentur beim Zirbenbetthersteller „Die Koje" in Bludenz zu einem Zwischenfall. Während einer unangekündigten Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat verwies der Geschäftsführer Christian Leidinger die beiden Inspektoren des Betriebs. Für diese Behinderung einer Amtshandlung wurde er später rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mehr als 2000 Euro verurteilt.

Nachvollziehen kann er das nicht: Laut dem Unternehmer fand die Kontrolle während einer wichtigen Besprechung für einen Millionenauftrag statt. Doch anstatt ein wenig Sensibilität zu zeigen, hätten die Inspektoren unter anderem eine leere Kaffeetasse auf einem Schleiftisch beanstandet, da in staubbelasteten Bereichen nicht gegessen oder getrunken werden dürfe. Die Situation eskalierte, als die Kontrolleure auch das behördlich genehmigte Fluchtwegkonzept des Betriebs hinterfragten. Da war bei Leidinger endgültig Schluss mit lustig, kurzerhand warf er die Beamten aus seinem Betrieb.

Lesen Sie auch:
Die Riedflächen zwischen Tisis und Tosters bieten vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten eine ...
Bedenken der Anrainer
Deponie im Ried: Sachliche Debatte statt Hysterie
07.07.2026
Unternehmenspleite
640.000 Euro Schulden angehäuft
07.07.2026

Unternehmer beklagt Unverhältnismäßigkeit
Einige Monate später tauchten die Arbeitsinspektoren erneut in Bludenz auf – und wieder hatten sie einiges zu bemängeln. So hätten sie laut Leidinger etwa gefordert, die Produktionshalle künftig nicht mehr mit Besen, sondern mit speziellen Industriesaugern zu reinigen. Der Unternehmer kann darüber nur den Kopf schütteln: Das Vorgehen sei unverhältnismäßig gewesen, klagt er und fordert mehr „Hausverstand“ im Vollzug der Vorschriften.

Behörde beruft sich auf Gesetze
Die Leiterin des Arbeitsinspektorats Vorarlberg, Sandra Hirmann, bestätigt den Vorfall. Sie betont allerdings auch, dass man ausschließlich auf Grundlage geltender Gesetze handle. Die Vorschrift zur Kaffeetasse diene dem Gesundheitsschutz, da Holzstaub, speziell von Weichhölzern, laut EU unter Krebsverdacht stehe. Zu den beanstandeten Fluchtwegen merkt sie an, dass genehmigte Pläne durch Umbauten ihre Gültigkeit verlieren können.

Den Vorwurf der Schikane weist Hirmann scharf zurück. Zudem stellt sie klar, dass derartige Eskalationen äußerst selten seien. Man gehe beratend vor und nehme Rücksicht auf Betriebe. Das lasse sich auch aus der Jahresbilanz für 2025 ablesen: 13 Mitarbeiter haben im Vorjahr rund 2800 Kontrollen durchgeführt, in gerade einmal 56 Fällen setzte es Strafanzeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
07.07.2026 17:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
17° / 32°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 31°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
16° / 32°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
109.329 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.685 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1165 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
879 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
827 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Vorarlberg
Streit um Kaffeetasse
Tischler wirft Inspektoren raus: 2000 Euro Strafe
Gut für Pendler
EU öffnet Tür für Busverkehr in die Schweiz
Bedenken der Anrainer
Deponie im Ried: Sachliche Debatte statt Hysterie
Aus Pkw befreit
Seniorin überschlägt sich mit ihrem Auto
Sport Tv Logo
Olympiasieger Strolz
Der neue „Waxler“ soll zum Glücksbringer werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf