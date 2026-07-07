Tischler wirft Inspektoren raus: 2000 Euro Strafe

Nachvollziehen kann er das nicht: Laut dem Unternehmer fand die Kontrolle während einer wichtigen Besprechung für einen Millionenauftrag statt. Doch anstatt ein wenig Sensibilität zu zeigen, hätten die Inspektoren unter anderem eine leere Kaffeetasse auf einem Schleiftisch beanstandet, da in staubbelasteten Bereichen nicht gegessen oder getrunken werden dürfe. Die Situation eskalierte, als die Kontrolleure auch das behördlich genehmigte Fluchtwegkonzept des Betriebs hinterfragten. Da war bei Leidinger endgültig Schluss mit lustig, kurzerhand warf er die Beamten aus seinem Betrieb.