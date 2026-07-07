Charlize Theron ließ nach Premiere Hüllen fallen

Unmoralisches Angebot

Bei Therons „Odysseus“-Rolle Calypso handelt es sich um eine Meernymphe und Göttin, die den schiffbrüchigen Odysseus auf der Heimreise rettet. Doch sie verliebt sich in ihn und macht ihm ein unmoralisches Angebot: Wenn der griechische Held für immer bei ihr bleibt, erhält er ewige Jugend und Unsterblichkeit.