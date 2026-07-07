Charlize Theron ließ nach Premiere Hüllen fallen

Charlize Theron präsentiert sich mit 50 sexy wie nie! Denn nach der Weltpremiere des Films „Die Odyssee“ in London ließ die Schauspielerin in ihrem Hotelzimmer die Hüllen fallen – ganz zur Freude ihrer Fans!
Am Montag feierte der Blockbuster „Die Odyssee“ in London große Weltpremiere. Am roten Teppich: ein echtes Staraufgebot!
Mit dabei auch Charlize Theron, die im Film als Meernymphe Calpyso zu sehen sein wird. Sie sorgte aber nicht nur am Red Carpet in einer schwarzen Robe mit extralangem Beinschlitz für Aufsehen, sondern auch nach dem Bad im Blitzlichtgewitter.
Sexy Shooting nach Premiere
Denn nach dem aufregenden Premieren-Abend ließ Theron auf Instagram die Hüllen fallen – und trug für die sexy Aufnahmen nicht mehr als ihre „Desert“-Diamantohrringe von Glenn Spiro und knallroten Lippenstift!
Und während Theron auf einem Foto ihre Arme um den Brustkorb schlingt, muss auf einem zweiten Bild eine schwarze Clutch als Sichtschutz herhalten.
Die Fans waren jedenfalls hellauf begeistert von Therons sexy Schnappschüssen. „Du bist wahrlich eine Göttin“, schwärmte einer in Anlehnung an die neue Rolle der 50-Jährigen. „Das wird ein großartiger Film“, war sich ein anderer sicher. „Ätherisch schön!“, jubelte noch einer.
Unmoralisches Angebot
Bei Therons „Odysseus“-Rolle Calypso handelt es sich um eine Meernymphe und Göttin, die den schiffbrüchigen Odysseus auf der Heimreise rettet. Doch sie verliebt sich in ihn und macht ihm ein unmoralisches Angebot: Wenn der griechische Held für immer bei ihr bleibt, erhält er ewige Jugend und Unsterblichkeit.
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