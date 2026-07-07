Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verführung pur!

Charlize Theron ließ nach Premiere Hüllen fallen

Society International
07.07.2026 17:00
Charlize Theron heizte ihren Fans zuerst am Red Carpet der „Die Odyssee“-Premiere ein, ...
Charlize Theron heizte ihren Fans zuerst am Red Carpet der „Die Odyssee“-Premiere ein, anschließend gab es aufregende Oben-ohne-Bilder als „Zugabe“.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/charlizeafrica)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Charlize Theron präsentiert sich mit 50 sexy wie nie! Denn nach der Weltpremiere des Films „Die Odyssee“ in London ließ die Schauspielerin in ihrem Hotelzimmer die Hüllen fallen – ganz zur Freude ihrer Fans!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Montag feierte der Blockbuster „Die Odyssee“ in London große Weltpremiere. Am roten Teppich: ein echtes Staraufgebot!

Mit dabei auch Charlize Theron, die im Film als Meernymphe Calpyso zu sehen sein wird. Sie sorgte aber nicht nur am Red Carpet in einer schwarzen Robe mit extralangem Beinschlitz für Aufsehen, sondern auch nach dem Bad im Blitzlichtgewitter.

Charlize Theron verzauberte bei der Premiere von „Die Odyssee“ im schwarzen Kleid mit ...
Charlize Theron verzauberte bei der Premiere von „Die Odyssee“ im schwarzen Kleid mit XXL-Beinschlitz.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Sexy Shooting nach Premiere
Denn nach dem aufregenden Premieren-Abend ließ Theron auf Instagram die Hüllen fallen – und trug für die sexy Aufnahmen nicht mehr als ihre „Desert“-Diamantohrringe von Glenn Spiro und knallroten Lippenstift!

Und während Theron auf einem Foto ihre Arme um den Brustkorb schlingt, muss auf einem zweiten Bild eine schwarze Clutch als Sichtschutz herhalten. 

Die Fans waren jedenfalls hellauf begeistert von Therons sexy Schnappschüssen. „Du bist wahrlich eine Göttin“, schwärmte einer in Anlehnung an die neue Rolle der 50-Jährigen. „Das wird ein großartiger Film“, war sich ein anderer sicher. „Ätherisch schön!“, jubelte noch einer.

Lesen Sie auch:
Zendaya sorgte mit ihrem Look bei der Weltpremiere von „Die Odyssee“ für einen Riesenwirbel! Das ...
Dress kam im Privatjet
Zendaya stahl im Brustpanzer-Kleid allen die Show
07.07.2026
Zeigt nackten Rücken
Mode-Hammer! Zendaya wird zur griechischen Göttin
06.07.2026

Unmoralisches Angebot
Bei Therons „Odysseus“-Rolle Calypso handelt es sich um eine Meernymphe und Göttin, die den schiffbrüchigen Odysseus auf der Heimreise rettet. Doch sie verliebt sich in ihn und macht ihm ein unmoralisches Angebot: Wenn der griechische Held für immer bei ihr bleibt, erhält er ewige Jugend und Unsterblichkeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
07.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
109.329 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.685 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1165 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
879 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
827 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Society International
Verführung pur!
Charlize Theron ließ nach Premiere Hüllen fallen
„Extrem problematisch“
Das ist Charlotte Engelhardts No-Go bei Männern
Sängerin rockt Paris
Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!
Klage eingereicht
Heino will nach Posting der AfD 30.000 Euro
Lauren Bennett
„Party Rock Anthem“-Sängerin starb mit 37 Jahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf