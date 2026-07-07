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Trump über Meloni: „Finde sie eigentlich nett“

Außenpolitik
07.07.2026 17:01
Im Oktober 2025 war die Stimmung viel besser, seit einigen Wochen fliegen zwischen Trump und ...
Im Oktober 2025 war die Stimmung viel besser, seit einigen Wochen fliegen zwischen Trump und Meloni aber die Fetzen.(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor kurzem hat US-Präsident Donald Trump Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni noch übel verspottet, jetzt bemüht er sich offenbar, seinen Ton zu zähmen. Vorwürfe äußert Trump aber weiterhin.

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„Ich finde sie eigentlich nett“, sagte er bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Rande des NATO-Gipfels in Ankara. Zugleich nutzte er die Gelegenheit, um Meloni mangelnde Unterstützung bei der Sicherung der Straße von Hormuz vorzuwerfen. Sie habe einen Fehler gemacht, sagte er.

Spottbild verbreitet
Wenige Tage vor dem Gipfel hatte Trump im Streit mit Meloni noch einmal nachgelegt und ein Bild von den beiden auf der Plattform Truth Social hochgeladen. Auf diesem schaut die italienische Regierungschefin ihn intensiv an. Über dem Foto steht in Großbuchstaben: „Restraining order needed“, was als „Annäherungsverbot erforderlich“ übersetzt werden kann.

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„Kommentiert sich von selbst“
Eine öffentliche Reaktion von Meloni gab es zunächst nicht. Angesprochen auf den jüngsten Spott-Post sagte Außenminister Antonio Tajani dem Sender Sky TG24: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir auf Erklärungen dieser Art nicht reagieren werden. Deshalb machen wir einfach weiter. Wir sind überzeugt, dass die transatlantischen Beziehungen weit über einzelne Äußerungen hinausgehen.“ Trumps Äußerungen „kommentieren sich von selbst“.

Trump trat Streit los
Zuletzt hatte es zwischen Trump und Meloni immer wieder Spannungen gegeben, die beiden stritten in den sozialen Medien. Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein Foto mit ihm angefleht. Sie habe ihm leidgetan. Meloni bezeichnete dies als „völlig erfunden“ und wies Trump zurecht. Im Nachgang machte Trump klar, dass es ihm bei seiner Kritik vor allem um aus seiner Sicht fehlende Unterstützung im Iran-Krieg ging. Italien hatte US-Flugzeugen die Landung auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien verweigert.

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