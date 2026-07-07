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Wien wieder Platz 2

Tops und Flops in Rankings: So sieht uns die Welt

Wien
07.07.2026 15:30
Unis, Radwege, Grünraum: Wie wir im internationalen Vergleich abschneiden.
Unis, Radwege, Grünraum: Wie wir im internationalen Vergleich abschneiden.(Bild: Krone KREATIV/Harald Schneider, Paul Kubalek, Klmens Groh)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Freundlich oder grantig, wissbegierig, umweltbewusst, gut oder schlecht zu Fußgehern und Radfahrern? So schneidet Wien in den wichtigsten internationalen Vergleichen der vergangenen Jahre ab. 

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Erneut ist Wien fast zur lebenswertesten Metropole der Welt gekürt worden. Die Stadt behauptet im Global Liveability Index 2026, der 173 Ballungsräume vergleicht, ihre Spitzenposition 2. Nun sind internationale Vergleiche immer so eine Sache. Wer wird befragt? Was wird gemessen und wie gewichtet?

Wir haben uns diverse Umfragen der vergangenen Jahre angesehen. Daraus lassen sich zumindest Tendenzen ableiten.

Sicherheit: Trotz Terrorwarnstufe 4 von 5 gilt Wien als relativ sicher. 500.000 Reisende aus 183 Ländern reihten uns laut Forbes auf Rang 17 weltweit und Platz 5 in Europa ein.

Grüne Stadt: Knapp 112 Quadratmeter Grünfläche pro Kopf sollen auf jeden Wiener fallen. Platz 8 bei der Plattform comparethemarket. Chinesische und skandinavische Städte haben demnach die Nase vorne. Jedoch stammt die Erhebung aus dem Jahr 2021.

Bei der Mobilität schneiden wir in mehreren Rankings gut ab. Die Seite luggagehero.com hält Wien sogar für die beste Stadt des Globus für Fußgeher und Radfahrer. Gereiht noch vor Amsterdam und Kopenhagen, die als heimliche Biker-Eldorados gelten. Fraglich ist, warum es bei diesen unschlagbaren Werten noch Radfahr- und Fußgängerbeauftragte gibt, die uns Millionen kosten.

Bildung: Da ist mehr drin. Unsere Schüler sind nur Mittelmaß. Die Uni Wien als größte Hochschule des Landes liegt – je nach Auswertung – mal auf Rang 95, dann auf Platz 120 (QS University Ranking).

Lebensqualität: Zwischen Nr. 5 und Nr. 1 in den verschiedenen Rankings der vergangenen Jahre. Wir befinden uns in guter Gesellschaft mit Zürich, Melbourne, Kopenhagen oder Vancouver. 

Grantig oder nicht? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Die Leser von Condé Nast wählten uns im Vorjahr zu den freundlichsten Europäern. Ein völliger Kontrast zu einer Umfrage von „Expat Insider“ 2025. Da wurden die Wiener nach Berlin und München zu den unhöflichsten Menschen unter 53 Städten erklärt.

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