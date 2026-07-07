Tops und Flops in Rankings: So sieht uns die Welt

Bei der Mobilität schneiden wir in mehreren Rankings gut ab. Die Seite luggagehero.com hält Wien sogar für die beste Stadt des Globus für Fußgeher und Radfahrer. Gereiht noch vor Amsterdam und Kopenhagen, die als heimliche Biker-Eldorados gelten. Fraglich ist, warum es bei diesen unschlagbaren Werten noch Radfahr- und Fußgängerbeauftragte gibt, die uns Millionen kosten.