Nach WC-Besuch: Mädchen (9) verschwunden

Eine Neunjährige ist am Montagabend, nachdem sie auf die Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf gegangen ist, verschwunden. Ihr Betreuer schlug gegen 18 Uhr bei der Polizei Alarm. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos.
Die Exekutive bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem fremduntergebrachten Mädchen und veröffentlichte auch Fotos des Kindes. Wie die Landespolizeidirektion erklärte, sei die Neunjährige in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig gewesen.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
„Wir ermitteln in allen Richtungen“, sagte eine Sprecherin. Das Mädchen mit dunklen Augen und dunklen langen Haaren trug bei ihrem Verschwinden weiße Sandalen, eine kurze blaue Jeans-Short und einen grauen Kapuzenpullover. Sie hatte mit ihrem Betreuer am Montag das Einkaufszentrum besucht.
Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder in jeder Polizeiinspektion erbeten.
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