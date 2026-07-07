Richtige Urlaubsplanung spart Nerven und Geld

Fahrt in den Urlaub als Kostenfalle

Wer mit dem Ferienbeginn in den wohlverdienten Sommerurlaub starten möchte, braucht nicht nur gute Nerven auf den Autobahnen, sondern auch bei der Urlaubsplanung und auf den ausländischen Straßen. Alleine das Tanken in den Urlaubsländern kann rasch zur Kostenfalle werden, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt. Im Lieblingsurlaubsland der Österreicher, Italien, ist das Tanken schmerzlich teurer als bei den heimischen Tankstellen. 50 Liter Eurosuper kosten im Nachbarland rund acht Euro mehr als in Österreich. Bei Diesel sind es sogar neun Euro.